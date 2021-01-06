Наливайченко: Импорт электроэнергии с Белорусской АЭС грозит партнерству Украины с ЕС

Законодательный запрет на закупку электроэнергии с Белорусской АЭС, который ввели страны Балтии, привел к потере этой станцией целевых рынков сбыта, но на помощь Александру Лукашенко пришла Украина, заявил народный депутат от "Батьківщини" Валентин Наливайченко.

Валентин Наливайченко: Сказать, что европейские партнеры разочарованы решением украинских властей покупать электричество с Белорусской АЭС, – ничего не сказать Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Партнерские отношения Украины и Европейского союза могут оказаться под угрозой из-за начала закупок электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС, пишет нардеп от "Батьківщини", секретарь парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом Валентин Наливайченко в своей колонке на сайте агентства "Интерфакс-Украина" 5 января.

"Последствия бессмысленного и вероятно коррумпированного решения о закупке электричества из Беларуси будут довольно серьезными. Более нелепого внешнеполитического решения от украинской власти не могли представить", – считает политик.

Польша, Литва, Латвия и Эстония объявили бойкот Белорусской АЭС, и решение Украины сотрудничать с ней Европейскую комиссию разочаровало, добавил он.

"Сказать, что европейские партнеры разочарованы решением украинских властей покупать электричество с Белорусской АЭС, – ничего не сказать. Еще осенью 2020-го украинская власть на официальном уровне уверяла партнеров из Евросоюза, что в любом случае не планирует сотрудничать с путинской АЭС в Беларуси, а с нового года вероломно начала покупать (!) у нее ток", – написал Наливайченко.

Законодательный запрет на закупку электроэнергии с Белорусской АЭС, который ввели страны Балтии, привел к потере этой станцией целевых рынков сбыта, отметил народный депутат.

"Но тут случилось то, чего европейцы и представить себе не могли, – на помощь Лукашенко и Путину пришла Украина. Что это? Это не что иное, как наглая диверсия против национальных интересов Украины. Российская пятая колонна внутри страны поставила под угрозу основу основ поддержки нашего государства в ЕС и НАТО", – заявил парламентарий.

Украина с начала года импортировала из Беларуси 150 МВт-ч электроэнергии. По данным "Интерфакс-Украина", электроэнергию из Беларуси выкупили ООО "ДЭ Трейдинг" и ООО "Днепросталь-Энерго". "Днепросталь-Энерго" принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку, "Донбассэнерго" принадлежит бизнесмену и нардепу от группы "Довіра" Максиму Ефимову.

По данным издания ExPro, в январе 2021 года импорт из Беларуси также планируют компании "ЭРУ Трейдинг" и "Энерджи Трейд Групп", они получили доступ к пересечениям на месячном аукционе.

В 2019 году народный депутат от "Европейской солидарности", член межфракционного депутатского объединения "Энергетическая независимость и безопасность Украины" Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

Временный запрет на импорт электроэнергии из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским. 16 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси вопреки позиции Зеленского, писал "Цензор.НЕТ". НКРЭКУ разрешила трейдерам заключать контракты на поставку электроэнергии в 2021 году, отмечало издание.

За два дня до решения НКРЭКУ, 14 декабря, народный депутат от "Батьківщини", первый замглавы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко зарегистрировал проект закона о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года. Но в сессионный зал документ пока не выносился.

Перед этим Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии".

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал "Минпром". По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке, отмечал ZIK.