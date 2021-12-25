НАПК нашло у одного из судей КСУ участок в Крыму

По итогам проверки в декларациях двух судей были обнаружены признаки уголовных правонарушений. Речь идет о Викторе Кривенко и Александре Касминине.

У Кривенко, по данным НАПК, есть участок в оккупированном РФ Крыму. Стоимость участка – 4 млн грн, его площадь – 2,5 тыс. м², говорится в результатах проверки декларации.

Участок расположен в селе Семидворье вблизи Алушты.

Касминин, по данным НАПК, не задекларировал квартиру в Киеве (площадь 105,5 м², стоимость – 2,4 млн грн).