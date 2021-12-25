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НАПК нашло у одного из судей КСУ участок в Крыму

НАПК нашло нарушения в декларации судьи Кривенко
НАПК нашло нарушения в декларации судьи Кривенко
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило проверку деклараций судей Конституционного Суда Украины. Об этом пресс-служба НАПК сообщила 24 декабря.

По итогам проверки в декларациях двух судей были обнаружены признаки уголовных правонарушений. Речь идет о Викторе Кривенко и Александре Касминине.

У Кривенко, по данным НАПК, есть участок в оккупированном РФ Крыму. Стоимость участка – 4 млн грн, его площадь – 2,5 тыс. м², говорится в результатах проверки декларации.

Участок расположен в селе Семидворье вблизи Алушты.

Касминин, по данным НАПК, не задекларировал квартиру в Киеве (площадь 105,5 м², стоимость – 2,4 млн грн).

Контекст:

Кривенко – не первый судья КСУ, у которого НАПК нашло участок в оккупированном Крыму.

Программа "Схемы" 28 октября 2020 года сообщила, что сейчас отстраненный от должности главы КСУ Александр Тупицкий, который еще до аннексии Крыма владел земельным участком в Кореизе, в 2018 году купил небольшой участок земли по соседству, но не внес эту информацию в декларацию. Сам Тупицкий заявлял, что "не знал, как это сделать".

1 октября 2020 года НАПК направило Тупицкому запрос с просьбой объяснить, почему он не указал в декларации свой участок в Крыму. За такое нарушение НАПК должно вручить судье админпротокол. Однако 27 октября судьи КСУ проголосовали за признание неконституционным права НАПК выписывать административные протоколы. Таким образом, при рассмотрении этого вопроса Тупицкий имел конфликт интересов.

Поэтому в феврале 2021 года НАПК составило, а в марте направило в суд два административных протокола на Тупицкого по статьям о нарушении требований финансового контроля и нарушении требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

В марте агентство составило третий протокол в отношении Тупицкого – он отменил заседание суда, на котором должны были рассматривать его проступок.

Голосеевский районный суд Киева 27 мая закрыл производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, декларация, Виктор Кривенко, КСУ, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК
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