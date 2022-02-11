Нардеп Качура обратился к генпрокурору по расследованию дела моряков

Александр Качура: Чтобы сломать систему в самой коррумпированной сфере, которая создавалась тридцать лет, нужна не только политическая воля, но и качественная работа следователей Фото: Olexandr Kachura / Facebook

"Для того, чтобы сломать систему в самой коррумпированной сфере, которая создавалась 30 лет, нужна не только политическая воля, но и качественная работа следователей. Сегодня отправил соответствующее обращение генеральному прокурору", – сообщил Качура.

Он отметил, что получает много обращений от общественных активистов, которых возмутило расследование коррупционных схем с моряками. По словам Качуры, Министерство инфраструктуры максимально способствовало расследованию.