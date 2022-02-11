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ПОЛИТИКА

Нардеп Качура обратился к генпрокурору по расследованию дела моряков

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Александр Качура: Чтобы сломать систему в самой коррумпированной сфере, которая создавалась тридцать лет, нужна не только политическая воля, но и качественная работа следователей
Александр Качура: Чтобы сломать систему в самой коррумпированной сфере, которая создавалась тридцать лет, нужна не только политическая воля, но и качественная работа следователей
Фото: Olexandr Kachura / Facebook

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура направил обращение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой по поводу расследования коррупционных схем при аттестации моряков. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

"Для того, чтобы сломать систему в самой коррумпированной сфере, которая создавалась 30 лет, нужна не только политическая воля, но и качественная работа следователей. Сегодня отправил соответствующее обращение генеральному прокурору", – сообщил Качура.

Он отметил, что получает много обращений от общественных активистов, которых возмутило расследование коррупционных схем с моряками. По словам Качуры, Министерство инфраструктуры максимально способствовало расследованию.

Контекст:

Министерство инфраструктуры заявляло о масштабных коррупционных сделках объемом до $150 млн в год.

"При участии должностных лиц Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по подготовке и дипломированию моряков создавались условия, в которых для получения положительного результата теста или получения документов нужно было платить деньги посредникам. В зависимости от должности, они требовали от $3 до $8 тыс.", – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

3 августа 2021 года СБУ сообщила, что завершила передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины.

Реестр документов моряков решили обновить после того, как СБУ выяснила, что он находился в руках сторонних лиц. Злоумышленники использовали реестр, чтобы требовать взятки у моряков, проходивших переаттестацию. Ежегодно они зарабатывали на этом $150 млн.

Теги: СБУ, Министерство инфраструктуры, моряки, Министерство инфраструктуры Украины, Ирина Венедиктова, Александр Качура, Офис генпрокурора, Александр Кубраков
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