Нардеп Качура обратился к генпрокурору по расследованию дела моряков

"Для того, чтобы сломать систему в самой коррумпированной сфере, которая создавалась 30 лет, нужна не только политическая воля, но и качественная работа следователей. Сегодня отправил соответствующее обращение генеральному прокурору", – сообщил Качура.
Он отметил, что получает много обращений от общественных активистов, которых возмутило расследование коррупционных схем с моряками. По словам Качуры, Министерство инфраструктуры максимально способствовало расследованию.
Министерство инфраструктуры заявляло о масштабных коррупционных сделках объемом до $150 млн в год.
"При участии должностных лиц Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по подготовке и дипломированию моряков создавались условия, в которых для получения положительного результата теста или получения документов нужно было платить деньги посредникам. В зависимости от должности, они требовали от $3 до $8 тыс.", – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.
3 августа 2021 года СБУ сообщила, что завершила передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины.
Реестр документов моряков решили обновить после того, как СБУ выяснила, что он находился в руках сторонних лиц. Злоумышленники использовали реестр, чтобы требовать взятки у моряков, проходивших переаттестацию. Ежегодно они зарабатывали на этом $150 млн.