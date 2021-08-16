Нардеп Кравчук спрогнозировала, когда в Кривом Роге проведут выборы мэра

Кравчук напомнила, что, согласно украинскому законодательству, очередные и внеочередные выборы проходят в последнее воскресенье октября или марта.

"По процедуре в октябре это уже невозможно сделать, поскольку избирательный процесс, в частности формирование комиссий, стартует уже в конце августа. Выборы назначаются через голосование в Верховной Раде, а до этого должна быть выполнена определенная процедура – решение городского совета Кривого Рога, который отсылает соответственно пакет документов в профильный комитет, потом это рассматривает комитет и голосуют народные депутаты в зале Верховной Рады. Поэтому, скорее всего, первая дата, на которую можно назначить выборы, – это конец марта следующего года – 27 марта", – сказала она.

Контекст:

Очередные выборы мэра Кривого Рога прошли осенью 2020 года, их выиграл Константин Павлов, который тогда был советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

15 августа Павлова нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие лежало рядом. Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители рассматривают четыре версии гибели Павлова: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, которые называли ранее, а также доведение до самоубийства. На записях видеокамер с места происшествия никого, кроме погибшего, полиция не увидела.