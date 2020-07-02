Нардеп Лубинец обвинил экс-нардепа Рыбалку в организации против него информационной кампании

Народный депутат Дмитрий Лубинец отметил, что сделал несколько депутатских обращений в правоохранительные органы, чтобы выяснить, действительно ли фирмы экс-нардепа Сергея Рыбалки торгуют с террористами.

Лубинец – Рыбалке: Врите о рейдерстве и дальше. До встречи в суде Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Народный депутат Украины, мажоритарщик из Донецкой области Дмитрий Лубинец заявил о масштабной информационной кампании, развязанной против него за разоблачение фактов торговли украинских предприятий с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. По его словам, за организацией PR-кампании стоит народный депутат предыдущего, VIII созыва Сергей Рыбак. Об этом политик сказал 1 июля на брифинге в Верховной Раде, видео он опубликовал в своем Facebook.

"В течение последних дней продолжается масштабная информационная атака против меня. Применяются платные журналисты, фейковые страницы в социальных сетях, где распространяется ложная информация в отношении меня. Впрочем, я и в дальнейшем буду защищать национальные интересы нашего государства. И война yf Донбассе закончится только тогда, когда мы вернем свою государственную границу, когда мы накажем всех, кто зарабатывал на этой войне, всех, кто способствовал тому, чтобы эта война началась", – заявил парламентарий.

Лубинец сообщил, что три года назад о выявленных фактах "торговли на крови" первым в СМИ рассказал журналист-расследователь, вынужденный переселенец из Донецка Денис Казанский. Он обнаружил присутствие продукции производства семейного бизнеса Рыбалки в торговых точках оккупированного Донбасса, а также разоблачил каналы нелегальной поставки этих продуктов в ОРДЛО.

"Три года назад ко мне обратился журналист Денис Казанский, который во время журналистского расследования выяснил, что компании, которые имели отношение к тогдашнему народному депутату Сергею Рыбалке, торгуют с оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей. Как мажоритарщик, который воочию видит, что такое война на территории нашей Украины – линия соприкосновения у меня на округе 140 километров, и я знаю, как там живут люди, я присоединился к этому расследованию", – рассказал нардеп.

Лубинец отметил, что сделал несколько депутатских обращений в правоохранительные органы чтобы выяснить, действительно ли фирмы Рыбалки торгуют с террористами.

"По всем ответам стало понятно, что действительно есть факты возможного отношения народного депутата Сергея Рыбалки к коммерческим компаниям, торгующим с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. После этого я сделал официальное обращение с трибуны Верховной Рады. Парламент VIII созыва дал свою политическую оценку деятельности народного депутата Рыбака, после чего Рада уволила его с поста главы одного из парламентских комитетов. Но он остался народным депутатом и через свои связи неоднократно пытался вмешаться в расследование этого дела", – рассказал о событиях трехлетней давности Лубинец.

Расследование фактов торговли с террористами ОРДЛО продолжается и сейчас, добавил он: в июне 2020 года суд удовлетворил ходатайство СБУ и передал имущество предприятий, которые торговали с боевиками, в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

"2 июня 2020 следственный судья Зареченского районного суда города Сумы удовлетворил ходатайство следователей Службы безопасности Украины. В этом решении судья обязал обратиться в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, для осуществления мероприятий по управлению ими с целью обеспечения их сохранности и сохранения их экономической стоимости. Я хочу привлечь внимание, чтобы должностные лица, упомянутые в решении суда, и, если, возможно, к этому имеет непосредственное отношение бывший народный депутат Сергей Рыбалка, понесли в конце концов свое законное наказание", – подчеркнул нардеп.

Он отметил, что авторы информационной кампании пытаются обвинить его в рейдерстве частных компаний, которые торговали с террористами в ОРДЛО, в пользу государства, и для этого используют "так называемые трудовые коллективы и коллективные обращения в органы власти и СМИ, чтобы остановить "захват предприятий".

"Захват предприятия в пользу кого? Государства? Так я как народный депутат клялся гражданам Украины защищать государственные национальные интересы, и я это делаю. Очень хочу, чтобы эта война закончилась. А закончится она только тогда, когда вот такие компании, которые зарабатывают на крови, которым выгодно, чтобы война продолжалась, чтобы гибли наши ребята на передовой, чтобы дети, проживающие на линии соприкосновения, каждый день слышали эти выстрелы, понесут заслуженное наказание. Я как народный депутат противодействовал их деятельности и буду противодействовать. И ваша грязная кампания, которой вы хотите закрыть мне рот, запугать, ни к чему не приведет", – сказал Лубинец.

На своей странице в Facebook он добавил, что продолжит заниматься этим делом.

"Я защищаю национальные интересы Украины от людей, которые без капли совести готовы продавать свою страну оптом и в розницу. Поэтому врите о рейдерстве и дальше. До встречи в суде", – написал политик.