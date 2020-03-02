Нардеп от "Слуги народа" Потураев: Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. Видео

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Елена Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности. По словам Трибушной, в качестве консультантов создатели канала привлекли сотрудников "112 Украина".

27 февраля "Детектор медиа" сообщил, что новый вещатель получил название "Дом" с двуязычным логотипом.

Вещание планировалось начать 1 марта, однако в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что лицензии и разрешения на вещание нового канала, созданного на базе UATV, пока нет.