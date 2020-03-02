Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Нардеп от "Слуги народа" Потураев: Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. Видео

Россия может использовать радиоэлектронные средства борьбы с вещанием телеканала для временно оккупированных территорий, наиболее эффективным способом противостоять этому был бы ядерный удар по Москве. Такое заявление сделал 2 марта заместитель председателя комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев ("Слуга народа") на презентации концепции нового телеканала для ОРДЛО, который будет называться "Дом". Презентацию транслировал в YouTube аккаунт UATV Russian. Потураев сказал, что Украина готова к сценарию блокирования сигнала. "Атомной бомбы, чтобы швырнуть на Москву, у нас пока нет. А это – наиболее эффективный способ решить эту проблему раз и навсегда", – заявил он.

 
|
Потураев является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики
Потураев является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики
Фото: rada.gov.ua

О намерении создать русскоязычный государственный телеканал для вещания на временно оккупированных территориях на базе гостелеканала UATV министр культуры Украины Владимир Бородянский сообщил в ноябре 2019 года. Планируется, что на первом этапе новый канал будет показывать украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, шоу и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп и транслировать информационные выпуски собственного производства.

В начале января 2020 года сообщалось, что редакцию информационного вещания возглавила бывший шеф-редактор "24 канала" Елена Трибушная, однако 22 января она отказалась от должности. По словам Трибушной, в качестве консультантов создатели канала привлекли сотрудников "112 Украина".

27 февраля "Детектор медиа" сообщил, что новый вещатель получил название "Дом" с двуязычным логотипом.

Вещание планировалось начать 1 марта, однако в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что лицензии и разрешения на вещание нового канала, созданного на базе UATV, пока нет.

видео

Видео: НАШ / YouTube
Теги: Россия, телевидение, ОРДЛО, ядерный удар, блокирование, Никита Потураев, UATV, презентация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
Полякова рассказала, как проходила медконтроль в украинском аэропорту
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
"Из-под меня вытащили стул". Мадонна объяснила падение во время концерта
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
  Reasons I Drink. Морисетт выпустила клип. Видео
Лопес призналась, что проходила курс психотерапии после развода
Лопес призналась, что проходила курс психотерапии после развода
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS