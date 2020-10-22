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ПОЛИТИКА

Нардеп Палица: Партия "За майбутнє" передала президенту 500 тысяч подписей за отставку Степанова

В политической силе считают, что министр здравоохранения Максим Степанов не справился с поставленными задачами по противодействию второй волне коронавируса в Украине и должен уйти в отставку, заявил лидер партии "За майбутне" Игорь Палица.

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Партийцы в ОП получили официальное сообщение о приеме подписей как входящей корреспонденции
Партийцы в ОП получили официальное сообщение о приеме подписей как входящей корреспонденции
Фото: пресс-служба "За майбутнє"

В Офис президента Украины официально передали полмиллиона подписей под обращением за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Акцию организовала политическая партия "За майбутнє", сообщает пресс-служба политической силы.

Как заявил лидер партии Игорь Палица в парламенте во вторник, Кабмин и Министерство здравоохранения не справились с подготовкой ко второй волне коронавируса.

"Мы должны делать выводы и по правительству, и по Министерству здравоохранения. Наша партия собрала полмиллиона подписей за отставку руководителя Минздрава. Из-за их бездействия умирают украинцы! И они должны отвечать!" – сказал Палица во вторник с парламентской трибуны.

Глава политсилы пообещал передать подписи президенту, и их принесли в офис главы государства. Партийцы в ОП получили официальное сообщение о приеме подписей как входящей корреспонденции.

"Господин президент, помните, на вас наибольшая ответственность. Потому что Степановы приходят и уходят, а глава государства отвечает перед своим народом и перед будущими поколениями. Мы хотим, чтобы вы определились, с кем вы: с Украиной или с министром Степановым? Если с Украиной, то уже сегодня-завтра этот министр должен уйти в отставку!" – обратилась к президенту руководительница женского движения партии "За майбутнє" Ирина Суслова.

По данным на 22 октября, за время пандемии в Украине COVID-19 заболело 322 879 человек, из них 6043 умерли, а 134 898 выздоровели. С середины октября в Украине ежедневно фиксируют более 5–6 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, за прошедшие сутки впервые выявили более 7 тыс.

Теги: Министерство здравоохранения, Игорь Палица, отставка, Ирина Суслова, Максим Степанов, Офис президента Украины, За майбутнє
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