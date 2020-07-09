Нардепа, заявившего, что Кабмин отправят в отставку до осени, сняли с поста главы облорганизации "Слуги народа"

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дануца предположил в интервью, что Кабмин Дениса Шмыгаля может "быстро поломаться". После этого его освободили от исполнения обязанностей главы кировоградского отделения партии, назначив на этот пост нардепа Никиту Потураева.

Руководителем кировоградского областного отделения "Слуги народа" вместо народного депутата Александра Дануцы стал другой член парламента Никита Потураев. Дануца утверждает, что его отстранение связано с критическими высказываниями о Кабинете Министров, пишет LB.ua.

В интервью этому изданию, которое вышло 25 июня, Дануца заявил, что правительство Дениса Шмыгаля могут отправить в отставку еще до осени. Кабмин "очень быстро может поломаться", сказал депутат.

"В день выхода моего интервью на LB.ua Никита Потураев сообщил мне в телефонном разговоре, что меня снимут с должности председателя кировоградской областной организации нашей партии. Аналогичное сообщение я получил от главы партии "Слуга народа" Александра Корниенко. Никаких объяснений о причинах решения снять меня и мотивации я не услышал и не получил. Вчера высший совет партии окончательно утвердил это решение. оно было принято в одностороннем порядке, без моего участия и объяснений", – рассказал 9 июля Дануца.

Он считает, что ничего крамольного и вредного для имиджа партии в интервью не прозвучало, но "взяли верх внутрипартийные манипуляции".

18 июня Верховная Рада второй раз не утвердила программу действий правительства Шмыгаля. Дануца проголосовал за поддержку программы.