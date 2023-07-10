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Нардепы хотят декриминализировать сотни коррупционных дел, включая схемы "Роттердам+" и махинации в "Укрнафті" – Центр противодействия коррупции

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В ЦПК считают, что депутаты хотят внести поправку к законопроекту №&thinsp;8235, призванную декриминализировать сотни коррупционных дел
В ЦПК считают, что депутаты хотят внести поправку к законопроекту № 8235, призванную декриминализировать сотни коррупционных дел
Фото: depositphotos.com

Центр противодействия коррупции 10 июля заявил об угрозе декриминализации сотен коррупционных дел, в частности таких громких, как "Роттердам+", махинации в "Укрнафті" или дело экс-руководителя ГФС Романа Насирова. Для этого депутаты хотят внести правку в Уголовный кодекс.

Речь о поправке к законопроекту № 8235. Как отмечают в ЦПК, сам законопроект призван внести чисто технические изменения в Уголовный кодекс.

"Однако народные депутаты пытаются использовать его, чтобы декриминализировать многочисленные преступления с уже определенными подозреваемыми или обвиняемыми в коррупции, которые сейчас расследуют НАБУ и САП или уже рассматривает Высший антикоррупционный суд", – уверены в организации.

Сделать это, по мнению антикоррупционеров, депутаты хотят через поправку к статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Ее во время подготовки проекта к рассмотрению внес один из депутатов – Григорий Мамка из ныне запрещенной ОПЗЖ.

Мамка предложил изменить эту статью таким образом, чтобы из состава преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением выпадали случаи, когда чиновник злоупотребляет властью не в свою пользу, а в пользу третьих лиц.

Фото: antac.org.ua
Фото: antac.org.ua

В ЦПК считают, что эта правка поможет освободить от потенциальной ответственности в частности фигурантов таких дел:

  • дело "Роттердам+", где должностные лица НКРЭКУ подозреваются в незаконных решениях в интересах группы компаний ДТЭК Рината Ахметова. По заключению следствия, схема нанесла ущерб государству почти на 40 млрд грн;
  • дело должностных лиц "Укрнафти", которых подозревают в действиях в интересах третьих лиц, в частности группы бизнесмена Игоря Коломойского. Действия привели к убыткам государству более чем на 13 млрд грн;
  • дело экс-руководителя ГФС Романа Насирова, который подозревается в злоупотреблении властью в пользу экс-нардепа Александра Онищенко. Дело находится на финальной стадии рассмотрения в ВАКС.

"В случае принятия правки в предложенной редакции эти и сотни других коррупционных дел по этой статье придется закрыть. Уже принятые ВАКС приговоры в большем количестве дел по этой статье будут отменены", – объяснили в ЦПК.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, коррупция, народные депутаты, ДТЭК, Уголовный кодекс, ГФС, НКРЭКУ, преступление, законопроект, Григорий Мамка, Центр противодействия коррупции, ВАКС, ОПЗЖ, декриминализация
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