Нардепы хотят декриминализировать сотни коррупционных дел, включая схемы "Роттердам+" и махинации в "Укрнафті" – Центр противодействия коррупции

Речь о поправке к законопроекту № 8235. Как отмечают в ЦПК, сам законопроект призван внести чисто технические изменения в Уголовный кодекс.
"Однако народные депутаты пытаются использовать его, чтобы декриминализировать многочисленные преступления с уже определенными подозреваемыми или обвиняемыми в коррупции, которые сейчас расследуют НАБУ и САП или уже рассматривает Высший антикоррупционный суд", – уверены в организации.
Сделать это, по мнению антикоррупционеров, депутаты хотят через поправку к статье 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Ее во время подготовки проекта к рассмотрению внес один из депутатов – Григорий Мамка из ныне запрещенной ОПЗЖ.
Мамка предложил изменить эту статью таким образом, чтобы из состава преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением выпадали случаи, когда чиновник злоупотребляет властью не в свою пользу, а в пользу третьих лиц.
В ЦПК считают, что эта правка поможет освободить от потенциальной ответственности в частности фигурантов таких дел:
"В случае принятия правки в предложенной редакции эти и сотни других коррупционных дел по этой статье придется закрыть. Уже принятые ВАКС приговоры в большем количестве дел по этой статье будут отменены", – объяснили в ЦПК.