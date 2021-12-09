"Наші гроші": Против Атрошенко ГБР открыло дело после его объединения с Кличко, а против "Укравтодора" – ноль дел

"Это цирк. После того, как мэр Чернигова Атрошенко договорился с Кличко о совместном участии в выборах под брендом УДАР, он получил поздравление от ГБР. За то, что (внимание!) создавал неконкурентные условия на тендерах по ремонту городских дорог для коммунального предприятия и фирмы "ШБУ-14", принадлежащей товарищу мэра. При этом ГБР Татарова-Ермака (замглавы Офиса президента Олег Татаров и глава ОП Андрей Ермак. – "ГОРДОН") открыло дело за тендеры дремучего 2015-го только сейчас, когда Атрошенко официально перешел в оппозицию к [президенту Владимиру] Зеленскому. А знаете, сколько дел в ГБР против руководства "Укравтодора" за создание для картеля неконкурентных условий на многомиллиардных тендерах? Угу, ноль", – написали журналисты издания.

Контекст:

29 июля в Чернигове состоялся Форум единства, на котором мэр Киева и лидер партии УДАР Виталий Кличко и Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участии в выборах на платформе партии УДАР. Мэр Чернигова подчеркнул, что партии объединяются "не против кого-то, а за Украину".

В ноябре Атрошенко заявил, что обыски в подразделениях Черниговской мэрии и на коммунальных предприятиях города считает политическим давлением в преддверии промежуточных выборов в Верховную Раду в 206-м округе.