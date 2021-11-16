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"Наш край": Минздрав выискивает формальные причины отказа в финансировании инфекционным больницам

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Сергей Шахов: Вместо денег, кислорода и лекарств Минздрав направил в инфекционные больницы специальные проверки
Сергей Шахов: Вместо денег, кислорода и лекарств Минздрав направил в инфекционные больницы специальные проверки
Фото: nashkray.org

Во время пика пандемии коронавируса Министерство здравоохранения совместно с Национальной службой здоровья Украины "уничтожают проверками, бюрократическими процедурами и миллионными задолженностями" целые больницы и COVID-отделения, утверждает сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Сергей Шахов. Об этом 16 ноября сообщает сайт политсилы.

"Вместо денег, кислорода и лекарств Минздрав направил в инфекционные больницы специальные проверки. В частности, такая группа ревизоров на днях посетила Николаевскую область. Вместо того, чтобы спасать людей, а больницы ныне заполнены почти на 100%, врачи должны хороводить чиновников, которые в разгар пандемии решили проверить соблюдение своих требований по получению пакетов", – сообщил политик.

Он считает, что проверяющие ищут формальные поводы для отказа в финансировании.

"Врачи инфекционных больниц до сих пор не получили финансирование по "ковидным" пакетам, больных спасают, как могут: ищут спонсоров, выбивают деньги у местных властей, просят родных помочь, экономят. Но вместо того, чтобы обеспечить финансирование и помочь врачам, Минздрав их кошмарит и устраивает проверки", – утверждает Шахов.

Сопредседатель "Нашего края" добавил, что причины и направления проверок красиво и логично расписаны в документах, но в реальности выходит иначе.

"Во время этих проверок доходит до абсурда – чиновники указывают врачам, кто из больных нуждается в кислородном обеспечении, а кто нет. Или рассказывают, что нужно отключить те ИВЛ, в которых инструкция не переведена на украинский", – заявил он.

В партии сообщили, что в результате такой политики полностью закрывается отделение для лечения больных COVID-19 Мангушской больницы в Донецкой области.

"25 октября 11 медицинских работников этого инфекционного отделения уволились. Они ушли с работы из-за невыплаты зарплаты. На 11 ноября задолженность по заработной плате этому медучреждению – около 4 млн грн. "Наш край" требует от власти прекратить терроризировать "ковидные" больницы проверками и при этом предоставить им максимум поддержки. В частности, направить средства на полноценное обеспечение потребности в кислороде, обеспечить выплаты 300% надбавок врачам и персоналу, задействованному в лечении "ковидных" больных", – заявили в пресс-службе "Нашего края".

Контекст:

В Украине за сутки 15 ноября подтверждено 16 308 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. От коронавируса умерло 838 человек. Это новый абсолютный рекорд смертей за сутки с начала эпидемии. Последний рекорд в 833 умерших фиксировался 9 ноября.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3,2 млн случаев коронавируса. Умерло почти 78 тыс. человек, выздоровело 2,7 млн заболевших.

Теги: Министерство здравоохранения, медицина, зарплата, эпидемия, деньги, Наш край, выплаты, Мангуш, Минздрав, Сергей Шахов, врачи, финансирование, проверки, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, ИВЛ
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