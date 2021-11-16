"Наш край": Минздрав выискивает формальные причины отказа в финансировании инфекционным больницам

"Вместо денег, кислорода и лекарств Минздрав направил в инфекционные больницы специальные проверки. В частности, такая группа ревизоров на днях посетила Николаевскую область. Вместо того, чтобы спасать людей, а больницы ныне заполнены почти на 100%, врачи должны хороводить чиновников, которые в разгар пандемии решили проверить соблюдение своих требований по получению пакетов", – сообщил политик.

Он считает, что проверяющие ищут формальные поводы для отказа в финансировании.

"Врачи инфекционных больниц до сих пор не получили финансирование по "ковидным" пакетам, больных спасают, как могут: ищут спонсоров, выбивают деньги у местных властей, просят родных помочь, экономят. Но вместо того, чтобы обеспечить финансирование и помочь врачам, Минздрав их кошмарит и устраивает проверки", – утверждает Шахов.

Сопредседатель "Нашего края" добавил, что причины и направления проверок красиво и логично расписаны в документах, но в реальности выходит иначе.

"Во время этих проверок доходит до абсурда – чиновники указывают врачам, кто из больных нуждается в кислородном обеспечении, а кто нет. Или рассказывают, что нужно отключить те ИВЛ, в которых инструкция не переведена на украинский", – заявил он.

В партии сообщили, что в результате такой политики полностью закрывается отделение для лечения больных COVID-19 Мангушской больницы в Донецкой области.

"25 октября 11 медицинских работников этого инфекционного отделения уволились. Они ушли с работы из-за невыплаты зарплаты. На 11 ноября задолженность по заработной плате этому медучреждению – около 4 млн грн. "Наш край" требует от власти прекратить терроризировать "ковидные" больницы проверками и при этом предоставить им максимум поддержки. В частности, направить средства на полноценное обеспечение потребности в кислороде, обеспечить выплаты 300% надбавок врачам и персоналу, задействованному в лечении "ковидных" больных", – заявили в пресс-службе "Нашего края".