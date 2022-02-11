"Наш край": С нового года профильные врачи по всей стране не получают зарплату

"Такая плачевная ситуация сложилась из-за рокового недофинансирования медучреждений. Действия "реформаторов" Супрун – Ляшко привели к тому, что сегодняшняя система здравоохранения не просто больна, ей был вынесен смертный приговор действиями некомпетентных людей. С нового года профильные врачи по всей стране не получают зарплату. Деньги выплатили только домашним и работникам скорой помощи. На всех остальных не хватило", – рассказала Федорова.

К 4 февраля 58% медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, не получили деньги от Национальной службы здоровья за январь, так как не были подписаны договоры, отметила она. Это означает, что медучреждениям не из чего выплачивать зарплату.

"Проблема недофинансирования больниц зрела не один день. Власти разрушили модель Семашко, которая действовала до 2016 года, а новую построить не смогли. Больницы не получают достаточное количество средств. Так, например, для лечения определенной патологии реально требуется 10 000 грн, а НСЗУ выделяет всего 1000 грн. И так больницы выживают уже не первый год: без современного оборудования, медикаментов и персонала", – объяснила депутат горсовета.

Обещание власти повысить минимальную зарплату медикам – до 20 тыс. грн врачам и до 13,5 тыс. грн медсестрам – она назвала бездумным, так как денег на реализацию этих планов не выделили и больницы оказались в еще более затруднительном положении.

"Теперь врачей массово переводят на 0,75 ставки в лучшем случае, в худшем – на 0,5 (например, в 4-м городском роддоме в Запорожье). Есть даже случаи, когда переводили на 0,25 (в одной из львовских стоматологических клиник). Во многих больницах затрагиваются вопросы оптимизации структуры штата – сокращения работников. Задерживают заработную плату в части больниц уже месяц, в других – больше", – заявила Федорова.

Она прогнозирует, что под угрозой закрытая прежде всего окажутся больницы в маленьких городах и селах, так как у них небольшое количество пациентов, но они являются единственными медицинскими учреждениями в округе.

"Мы в партии "Наш край" настаиваем, что зарплаты врачам должны быть немедленно выплачены, а убийственная реформа Супрун – Ляшко остановлена. Благодаря им медицина стала недоступной для людей – они создали реформу, при которой закрываются больницы, уничтожаются целые медицинские направления, растет смертность, катастрофически снижается рождаемость, профильные специалисты уходят из профессий, врачи не получают зарплаты, а украинцы месяцами не могут записаться к врачу. Мы должны не просто проводить медицинскую реформу, а строить в стране систему здравоохранения, которая направлена не только на лечение, но и на профилактику заболеваний. Напомню, что здоровье и жизнь человека, согласно нашей Конституции, является высокой социальной ценностью", – подытожила инфекционист.

Федорова призвала медицинских работников рассказывать о невыплате заработных плат в сообщениях на ее странице в Facebook.