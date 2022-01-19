Экс-замминистра соцполитики Украины объявлено подозрение из-за махинаций с данными о COVID-вакцинации в Helsi

Участники схемы за деньги вносили фейковые данные о вакцинации в систему Helsi Фото: EPA

Следствие выяснило, что руководитель Киевского детского диагностического центра организовала схему, по которой подчиненные ей врачи ежемесячно отчисляли часть своей зарплаты, чтобы продолжать работать в этом учреждении. Размер "дани" зависел от количества рабочих смен врачей. Задокументировано получение чиновницей 46 тыс. грн.

Кроме того, установлено, что группа лиц, в состав которой входили вышеупомянутый руководитель и один из врачей этого медицинского центра (ранее она была советницей замглавы Киевской городской госадминистрации и заместителем министра социальной политики Украины), организовали схему внесения в информационную систему Helsi.me ложных сведений о вакцинации граждан от COVID-19. За внесение фейковых данных они просили по $250.

В дальнейшем сведения о якобы вакцинации граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки на Единый портал государственных услуг "Дія".

Издание "РБК-Украина" пишет, что второй фигуранткой дела является Александра Чуркина, которая ранее была заместителем министра социальной политики Украины по европейской интеграции.

Следователи провели обыски по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства, при которых изъяли мобильные телефоны, черновые записи, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность. При этом перед обысками одна из фигуранток выбросила свой мобильный телефон в окно, а другая спрятала выключенный гаджет за шкафом.

Глава медучреждения задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой на компьютерах) и ч. 3 ст. 368 (взяточничество). Еще троим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 362 УК Украины.