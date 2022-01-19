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ОБЩЕСТВО

Экс-замминистра соцполитики Украины объявлено подозрение из-за махинаций с данными о COVID-вакцинации в Helsi

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Участники схемы за деньги вносили фейковые данные о вакцинации в систему Helsi
Участники схемы за деньги вносили фейковые данные о вакцинации в систему Helsi
Фото: EPA

В Киеве разоблачили противоправную схему сотрудников медцентра, которая заключалась в вымогательстве и получении взяток с практикующих врачей, а также в подделке свидетельств о вакцинации граждан от COVID-19. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие выяснило, что руководитель Киевского детского диагностического центра организовала схему, по которой подчиненные ей врачи ежемесячно отчисляли часть своей зарплаты, чтобы продолжать работать в этом учреждении. Размер "дани" зависел от количества рабочих смен врачей. Задокументировано получение чиновницей 46 тыс. грн. 

Кроме того, установлено, что группа лиц, в состав которой входили вышеупомянутый руководитель и один из врачей этого медицинского центра (ранее она была советницей замглавы Киевской городской госадминистрации и заместителем министра социальной политики Украины), организовали схему внесения в информационную систему Helsi.me ложных сведений о вакцинации граждан от COVID-19. За внесение фейковых данных они просили по $250.

В дальнейшем сведения о якобы вакцинации граждан вносились другим участником группы в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки на Единый портал государственных услуг "Дія".

Издание "РБК-Украина" пишет, что второй фигуранткой дела является Александра Чуркина, которая ранее была заместителем министра социальной политики Украины по европейской интеграции.

Следователи провели обыски по местам работы и проживания фигурантов уголовного производства, при которых изъяли мобильные телефоны, черновые записи, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность. При этом перед обысками  одна из фигуранток выбросила свой мобильный телефон в окно, а другая спрятала выключенный гаджет за шкафом.

Глава медучреждения задержана по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой на компьютерах) и ч. 3 ст. 368 (взяточничество). Еще троим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 362 УК Украины.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/5306127602731892

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября 2021 года на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщили, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По данным МВД на 11 ноября, в Украине в 2021 году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов.

В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, коррупция, вакцинация, подозрение, уголовное дело, врачи
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