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ПОЛИТИКА

"Наш край": Украине нужно не вкладывать $3 млрд в импорт иностранной продукции, а инвестировать в собственную экономику

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Борис Приходько: Украина фактически подписала меморандум об инвестировании в американскую экономику $3 млрд
Борис Приходько: Украина фактически подписала меморандум об инвестировании в американскую экономику $3 млрд
Фото: nashkray.org

Министерство экономики Украины подписало с Экспортно-импортным банком США меморандум о взаимопонимании, по которому Украина обязалась приобрести у США на $3 млрд товаров и услуг – и это инвестиция, которая могла бы существенно стимулировать собственную украинскую экономику, заявил лидер "Нашего края" в Черниговской области Борис Приходько. Об этом 10 сентября пишет сайт политической силы.

"Украина фактически подписала меморандум об инвестировании в американскую экономику $3 млрд. Причем с процентами, ведь банк должен получить прибыль. И хвастовство чиновников этим контрактом пока выглядит довольно странно. Потому что победным было бы, например, получение денежного кредита на развитие украинской экономики. В частности, тех секторов, которые перечислены в меморандуме", – считает политик.

При этом протокола меморандума с полным перечнем товаров и услуг, которые собирается приобрести Украина, в открытом доступе нет, подчеркнул он.

"Протокол мог бы показать, насколько оправдан этот меморандум. Ведь некоторые статьи и заявления наводят на мысль, что украинская делегация просто подписала "то, что дали подписать", а не отстаивала государственные интересы. Например, как можно соглашаться на модернизацию и поставку новых локомотивов General Electric на сумму 150 млн долларов? У нас нет собственных заводов? Им не нужны заказы?" – заявил Приходько.

Он считает, что такое соглашение только углубляет негативный торговый баланс Украины с Соединенными Штатами.

"В настоящее время Украина и так имеет отрицательный торговый баланс со Штатами – в 2020 году она импортировала из США на $1,9 млрд больше, чем экспортировала (импорт – $2,9 млрд, экспорт – $1 млрд). Теперь мы "усиливаем" импортную часть еще на $3 млрд. И это не предел, потому что Эксимбанк не имеет ограничений в отношении возможностей заключения соглашений о финансировании, что позволяет в будущем рассмотреть вопрос о финансировании на сумму, превышающую совокупную сумму в $3 млрд", – объяснил он.

В партии "Наш край" заявили, что настаивают на необходимости поддержки отечественной экономики и стимулировании экспорта своей продукции.

"Власть должна сосредоточить усилия на развитии собственной индустрии, а не создавать рабочие места для и так более состоятельного партнера", – сказано в заявлении.

Контекст:

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко подписал с и.о. главы Экспортно-импортного банка США Джеймсом Барроусом меморандум о взаимопонимании

Соглашение предусматривает сотрудничество по инфраструктурным проектам, в сельском хозяйстве, энергетике и цифровой экономике.

Стороны планируют использовать средне- и долгосрочные гарантии, а также прямые займы со стороны Эксимбанка США для финансирования американского экспорта в Украину в объеме $3 млрд.

Теги: США, инвестиции, импорт, Министерство экономики, меморандум, Борис Приходько, кредиты, Наш край, General Electric
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