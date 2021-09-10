"Наш край": Украине нужно не вкладывать $3 млрд в импорт иностранной продукции, а инвестировать в собственную экономику

"Украина фактически подписала меморандум об инвестировании в американскую экономику $3 млрд. Причем с процентами, ведь банк должен получить прибыль. И хвастовство чиновников этим контрактом пока выглядит довольно странно. Потому что победным было бы, например, получение денежного кредита на развитие украинской экономики. В частности, тех секторов, которые перечислены в меморандуме", – считает политик.
При этом протокола меморандума с полным перечнем товаров и услуг, которые собирается приобрести Украина, в открытом доступе нет, подчеркнул он.
"Протокол мог бы показать, насколько оправдан этот меморандум. Ведь некоторые статьи и заявления наводят на мысль, что украинская делегация просто подписала "то, что дали подписать", а не отстаивала государственные интересы. Например, как можно соглашаться на модернизацию и поставку новых локомотивов General Electric на сумму 150 млн долларов? У нас нет собственных заводов? Им не нужны заказы?" – заявил Приходько.
Он считает, что такое соглашение только углубляет негативный торговый баланс Украины с Соединенными Штатами.
"В настоящее время Украина и так имеет отрицательный торговый баланс со Штатами – в 2020 году она импортировала из США на $1,9 млрд больше, чем экспортировала (импорт – $2,9 млрд, экспорт – $1 млрд). Теперь мы "усиливаем" импортную часть еще на $3 млрд. И это не предел, потому что Эксимбанк не имеет ограничений в отношении возможностей заключения соглашений о финансировании, что позволяет в будущем рассмотреть вопрос о финансировании на сумму, превышающую совокупную сумму в $3 млрд", – объяснил он.
В партии "Наш край" заявили, что настаивают на необходимости поддержки отечественной экономики и стимулировании экспорта своей продукции.
"Власть должна сосредоточить усилия на развитии собственной индустрии, а не создавать рабочие места для и так более состоятельного партнера", – сказано в заявлении.
В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Алексей Любченко подписал с и.о. главы Экспортно-импортного банка США Джеймсом Барроусом меморандум о взаимопонимании.
Соглашение предусматривает сотрудничество по инфраструктурным проектам, в сельском хозяйстве, энергетике и цифровой экономике.
Стороны планируют использовать средне- и долгосрочные гарантии, а также прямые займы со стороны Эксимбанка США для финансирования американского экспорта в Украину в объеме $3 млрд.