Зеленский с начала президентства пытался попасть в Белый дом, но через "заднюю дверь" – Чалый

"Это была цель Владимира Зеленского с первых дней его пребывания на посту президента – посетить Белый дом. Разные были факторы, почему не складывалось раньше. Первый из них, я считаю, связан с действиями украинской стороны. На мой взгляд, тогда неправильно делалась попытка подготовки визита через лоббистов – так называемый, простите, заход в Белый дом через "заднюю дверь", – сказал дипломат.

По его словам, "сейчас пошли традиционным, нормальным, дипломатическим путем".

"Хорошо, что Соединенные Штаты и [нынешний глава Белого дома] Джозеф Байден даже отодвинули на задний план некоторые моменты, которые возникали в связи с действиями окружения президента Владимира Зеленского, и таким образом просто показали свое положительное отношение ко всей Украине, всему народу", – отметил Чалый.

Бывший посол считает: несмотря на заявление Зеленского, что он "не почувствовал химию" на встрече с Байденом, "состоялся откровенный разговор, который касался чувствительных тем по обороне Украины, по вопросам безопасности и, видимо, по домашнему заданию Владимира Зеленского".

"Выполнит ли он свои обязательства, мы увидим уже в ближайшие месяцы", – подчеркнул Чалый.