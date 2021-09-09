ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский с начала президентства пытался попасть в Белый дом, но через "заднюю дверь" – Чалый

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский 1 сентября встречался с Байденом
Зеленский 1 сентября встречался с Байденом
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский с первых дней в должности хотел встретиться с президентом Соединенных Штатов. Об этом бывший посол Украины в США Валерий Чалый сообщил "Телеграфу" в интервью, опубликованном 9 сентября.

"Это была цель Владимира Зеленского с первых дней его пребывания на посту президента – посетить Белый дом. Разные были факторы, почему не складывалось раньше. Первый из них, я считаю, связан с действиями украинской стороны. На мой взгляд, тогда неправильно делалась попытка подготовки визита через лоббистов – так называемый, простите, заход в Белый дом через "заднюю дверь", – сказал дипломат.

По его словам, "сейчас пошли традиционным, нормальным, дипломатическим путем".

"Хорошо, что Соединенные Штаты и [нынешний глава Белого дома] Джозеф Байден даже отодвинули на задний план некоторые моменты, которые возникали в связи с действиями окружения президента Владимира Зеленского, и таким образом просто показали свое положительное отношение ко всей Украине, всему народу", – отметил Чалый.

Бывший посол считает: несмотря на заявление Зеленского, что он "не почувствовал химию" на встрече с Байденом, "состоялся откровенный разговор, который касался чувствительных тем по обороне Украины, по вопросам безопасности и, видимо, по домашнему заданию Владимира Зеленского".

"Выполнит ли он свои обязательства, мы увидим уже в ближайшие месяцы", – подчеркнул Чалый.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. Он встретился с Байденом на следующий день.  

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе. В документе отмечается, что США "не признают и никогда не признают попытку аннексии Крыма РФ", а также полностью поддерживают международные усилия по урегулированию конфликта, "развязанного Россией на востоке Украины".

Перед встречей с Зеленским Байден заявлял, что с нетерпением ждет возможность приветствовать украинского президента в Белом доме, "чтобы вновь подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины".

Зеленский стал президентом на инаугурации в мае 2019 года.

Чалый был послом Украины в Вашингтоне с 2015 года по 2019-й.

Теги: США, Джо Байден, Валерий Чалый, Белый дом, Владимир Зеленский, дипломаты, президент, визит, лоббисты, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я скупаю цветы. Она, надеюсь, их не перепродает". Эллерт прокомментировал отношения с "любимой женщиной" Мишиной
  "Я скупаю цветы. Она, надеюсь, их не перепродает". Эллерт прокомментировал отношения с "любимой женщиной" Мишиной
  "Еще до совершеннолетия тут все ветераны". Вакарчук и "Один в каное" презентовали клип о Львове. Видео
  "Еще до совершеннолетия тут все ветераны". Вакарчук и "Один в каное" презентовали клип о Львове. Видео
  Современные книги для подростков. Топ-5
  Современные книги для подростков. Топ-5
  9 сентября: сенсационный дебют Элвиса Пресли на ТВ, день рождения Хью Гранта, смерть одного из братьев Уорнеров
  9 сентября: сенсационный дебют Элвиса Пресли на ТВ, день рождения Хью Гранта, смерть одного из братьев Уорнеров
  Участник "Танцев со звездами" Логай разбил ногой стену в тренировочном зале продюсера шоу
  Участник "Танцев со звездами" Логай разбил ногой стену в тренировочном зале продюсера шоу
"Какие магические слова надо произнести?" Катя Осадчая пожаловалась на "государство в смартфоне"
"Какие магические слова надо произнести?" Катя Осадчая пожаловалась на "государство в смартфоне"
  Пугачева приехала проститься со своим сценографом Красновым, который скончался в хосписе. Видео
  Пугачева приехала проститься со своим сценографом Красновым, который скончался в хосписе. Видео
"Восхищение". В сети обнародовали фото полностью обнаженной Астафьевой
"Восхищение". В сети обнародовали фото полностью обнаженной Астафьевой
9 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
9 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Чудо маленькое", "Очень трогательно". Видео двухлетней дочери Орбакайте умилило сеть
"Чудо маленькое", "Очень трогательно". Видео двухлетней дочери Орбакайте умилило сеть
"Даже не спросил, что произошло". Мать дочери Сенцова заявила, что режиссер в последний раз виделся с дочерью несколько месяцев назад
"Даже не спросил, что произошло". Мать дочери Сенцова заявила, что режиссер в последний раз виделся с дочерью несколько месяцев назад
Wellboy: Я редко встречал умных девушек. Пока что
Wellboy: Я редко встречал умных девушек. Пока что
Пловец Романчук рассказал, за сколько дней до соревнований они с женой прекращают заниматься сексом
Пловец Романчук рассказал, за сколько дней до соревнований они с женой прекращают заниматься сексом
"Болит все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться". Губин вернулся из Египта в Россию
"Болит все, поэтому приходится много двигаться, чтобы не свихнуться". Губин вернулся из Египта в Россию
Как питаться правильно. 7 главных принципов
Как питаться правильно. 7 главных принципов
Бекхэм в майке и шортах показал домашнюю трапезу с дочерью
Бекхэм в майке и шортах показал домашнюю трапезу с дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
  В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
В Минспорта рассказали, почему не пригласили Клочкову на празднование Дня Независимости
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
"Нереальная красавица", "Губы убрала, прямо красоткой стала". Узерли показала след от купальника на голом теле
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS