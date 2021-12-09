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"Наш край": В бюджете-2022 правительство запланировало очередное ограбление украинцев

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Александр Мазурчак: Рост расходов на социальные статьи бюджета в следующем году не компенсирует даже прогнозируемый уровень инфляции
Александр Мазурчак: Рост расходов на социальные статьи бюджета в следующем году не компенсирует даже прогнозируемый уровень инфляции
Фото: kievvlast.com.ua

Сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак заявил, что госбюджет на 2022 год построен по принципу "власти – увеличение расходов, людям – ухудшение условий жизни", об этом 9 декабря пишет сайт политической силы в статье с заголовком "В бюджете-2022 правительство запланировало очередное ограбление украинцев".

"Рост расходов на социальные статьи бюджета в следующем году не компенсирует даже прогнозируемый уровень инфляции, а выделенная на субсидии сумма будет меньше, чем в этом году – еще до роста тарифов. В то же время расходы на обеспечение органов власти существенно растут уже второй год подряд", – рассказал политик. 

Мазурчак добавил, что на социальную защиту и социальное обеспечение в следующем году будет выделено на 7,3 млрд грн больше, чем в этом, но с учетом прогноза инфляции реальные расходы будут сокращены на 4%.

"Расходы на соцзащиту увеличатся всего на 2,3%, а это втрое меньше прогнозного показателя инфляции, заложенного в госбюджет-2022, – 6,2%. В действительности инфляция в 2022 году может превысить вдвое прогнозный показатель и достигнуть около 11–12% (как и в 2021 году). Так что наиболее незащищенные украинские граждане в 2022 году будут жить еще беднее, чем в 2021 году", – заявил он.

По словам сопредседателя "Нашего края", прожиточный минимум в госбюджете остался вдвое ниже фактического прожиточного минимума, рассчитанного Министерством соцполитики. На субсидии заложили меньше, чем в этом году: 41,4 млрд грн против 44,2 млрд грн.

Мазурчак подчеркнул, что при этом будут увеличены расходы на органы власти: на Кабмин – на 22%, на Офис генпрокурора – тоже на 22%, Государственную таможенную службу – на 14%, на Государственную налоговую службу – на 5%.

"На фоне сокращения субсидий и социальных расходов на себе власти решили не экономить. Даже когда кажется, что власти предусматривают уменьшение расходов на некоторые госструктуры в 2022 году, следует учесть, что это происходит после стремительного увеличения расходов на эти структуры в 2021 году. По сравнению с 2020 годом расходы на Кабинет Министров (секретариат) выросли почти в 1,5 раза, а на Офис генерального прокурора – почти вдвое", – сказал он.

В партии "Наш край" заявили, что необходимо внести следующие изменения в госбюджет:

  • "увеличить расходы на субсидии не менее чем на 50 млрд грн;
  • повысить прожиточный минимум до фактического прожиточного минимума, то есть вдвое;
  • сократить расходы на власть не менее чем на 30%;
  • пересмотреть макропоказатели (заниженная инфляция, заниженный номинальный ВВП) с более реальными прогнозами, что приведет к автоматическому увеличению прогнозных номинальных доходов госбюджета, а дополнительные суммы направить на социальную защиту беднейших [слоев населения]", – сказано в сообщении.

Теги: налоги, инфляция, госбюджет, бюджет, тарифы, прожиточный минимум, субсидии, Наш край, Александр Мазурчак
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