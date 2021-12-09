"Наш край": В бюджете-2022 правительство запланировало очередное ограбление украинцев

"Рост расходов на социальные статьи бюджета в следующем году не компенсирует даже прогнозируемый уровень инфляции, а выделенная на субсидии сумма будет меньше, чем в этом году – еще до роста тарифов. В то же время расходы на обеспечение органов власти существенно растут уже второй год подряд", – рассказал политик.

Мазурчак добавил, что на социальную защиту и социальное обеспечение в следующем году будет выделено на 7,3 млрд грн больше, чем в этом, но с учетом прогноза инфляции реальные расходы будут сокращены на 4%.

"Расходы на соцзащиту увеличатся всего на 2,3%, а это втрое меньше прогнозного показателя инфляции, заложенного в госбюджет-2022, – 6,2%. В действительности инфляция в 2022 году может превысить вдвое прогнозный показатель и достигнуть около 11–12% (как и в 2021 году). Так что наиболее незащищенные украинские граждане в 2022 году будут жить еще беднее, чем в 2021 году", – заявил он.

По словам сопредседателя "Нашего края", прожиточный минимум в госбюджете остался вдвое ниже фактического прожиточного минимума, рассчитанного Министерством соцполитики. На субсидии заложили меньше, чем в этом году: 41,4 млрд грн против 44,2 млрд грн.

Мазурчак подчеркнул, что при этом будут увеличены расходы на органы власти: на Кабмин – на 22%, на Офис генпрокурора – тоже на 22%, Государственную таможенную службу – на 14%, на Государственную налоговую службу – на 5%.

"На фоне сокращения субсидий и социальных расходов на себе власти решили не экономить. Даже когда кажется, что власти предусматривают уменьшение расходов на некоторые госструктуры в 2022 году, следует учесть, что это происходит после стремительного увеличения расходов на эти структуры в 2021 году. По сравнению с 2020 годом расходы на Кабинет Министров (секретариат) выросли почти в 1,5 раза, а на Офис генерального прокурора – почти вдвое", – сказал он.

В партии "Наш край" заявили, что необходимо внести следующие изменения в госбюджет: