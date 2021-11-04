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ПОЛИТИКА

"Наш край": В разгар пандемии правительство продолжает уничтожать инфекционные больницы

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Сергей Шахов: Двухнедельный кризис, возникший из-за остановки производства кислорода, лишь первая ласточка непутевой политики Минздрава
Сергей Шахов: Двухнедельный кризис, возникший из-за остановки производства кислорода, –  лишь первая ласточка непутевой политики Минздрава
Фото: nashkray.org

Кабинет Министров Украины продолжает ограничивать финансирование инфекционных больниц и отделений, заявил сопредседатель партии "Наш край", народный депутат Украины Сергей Шахов. Об этом 2 ноября написал сайт политической силы.

"Ситуация с лечением больных коронавирусом в стране критическая, но вместо реального противодействия пандемии правительство лишь фиксирует явно заниженную статистику и устраивает PR-акции по вакцинации. Между тем в большинстве регионов страны либо уже закончились, либо вот-вот закончатся свободные койки в "ковидных" отделениях, инфекционные больницы почти полностью лишены финансирования: денег нет не только на кислород или лекарства, а даже на зарплаты медикам, а половина больных в реанимациях умирает, так и не дождавшись результатов тестирования", – заявил политик.

Он добавил, что сейчас в Украине один из самых высоких суточных показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией с начала пандемии, при этом Министерство здравоохранения требует от больниц увеличить количество "ковидных" коек, но для их обеспечения нет ни врачей, ни лекарств. 

"Двухнедельный кризис, возникший из-за остановки производства кислорода, – лишь первая ласточка непутевой политики Минздрава. Ведь предугадать и предупредить дефицит кислорода можно было заранее и тем самым спасти тысячи жизней. Еще месяц назад врачи-инфекционисты, среди которых и депутат "Нашего края" в Николаевском областном совете, главный врач областной инфекционной больницы Светлана Федорова, предлагали оборудовать "ковидные" больницы генераторами кислорода, которые гарантировали бы бесперебойную работу соответствующего оборудования. Минздрав проигнорировал эту инициативу, как и остальные рекомендации врачей-инфекционистов", – подчеркнул Шахов.

По его информации, у руководителей профильных больниц не было данных о вероятности перебоев с кислородом из-за остановки сразу двух заводов, а средств на его закупку нет, как и денег для надбавок медикам. 

"Врачам специализированных инфекционных больниц не то что надбавок не предусмотрено, руководителей этих заведений всячески побуждают переводить сотрудников на 0,75 ставки, чтобы уменьшить зарплаты, а средств, которые выделяет на профильные медучреждения Национальная служба здравоохранения, едва хватает, чтобы покрыть половину зарплатного фонда, не говоря уж о медикаментах и средствах дезинфекции. В больницах критически не хватает тестов, лекарств, средств защиты, дезинфекции, даже постельного белья и средств гигиены. О питании больных и медиков, работающих круглосуточно, речь не идет", – сообщил нардеп.

В партии "Наш край" добавили, что первичное звено медицины не готово к помощи пациентам – у них, по данным политической силы, нет быстрых тестов и противовирусных препаратов.

"Наш край" требует немедленно создать медицинский фонд, из которого направить средства на создание и оборудование дополнительных мест в санаториях, закрытых в результате бестолковой медицинской реформы, больницах, мобильных госпиталях и т.д. Также за средства фонда следует закупить противовирусные препараты и быстрые тесты на антиген для "ковидных" госпиталей и врачей первичного звена, чтобы они смогли оказывать помощь больным уже на первых стадиях заболевания. Кроме того, необходимо сформировать медицинские бригады, которые в том числе будут обучать терапевтов и семейных врачей лечить COVID-19 в мобильных госпиталях и на дому. Из государственного бюджета следует предусмотреть надбавки врачам и медицинским работникам, задействованным в лечении COVID-19", – подытожили в политсиле.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.

По состоянию на 4 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

Теги: лечение, Наш край, Сергей Шахов, больницы, врачи, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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