Еще три области могут попасть в "красную" зону на этой неделе – Киевская школа экономики

По состоянию на 2 ноября 16 областей соответствуют "красному" уровню эпидемической опасности Фото: depositphotos.com

Он отметил, что в Волынской и Харьковской областях уже давно наблюдается уровень заболеваемости, приближенный к показателям "красной" зоны карантина.

В Тернопольской области не настолько высокий уровень заболеваемости, добавил он. При этом Ганиченко уточнил: чтобы взять под контроль распространение инфекции, в регионе необходимо наращивать темпы тестирования.

По его словам, на следующей неделе в "красной" зоне может оказаться и Черкасская область.