Еще три области могут попасть в "красную" зону на этой неделе – Киевская школа экономики

Он отметил, что в Волынской и Харьковской областях уже давно наблюдается уровень заболеваемости, приближенный к показателям "красной" зоны карантина.
В Тернопольской области не настолько высокий уровень заболеваемости, добавил он. При этом Ганиченко уточнил: чтобы взять под контроль распространение инфекции, в регионе необходимо наращивать темпы тестирования.
По его словам, на следующей неделе в "красной" зоне может оказаться и Черкасская область.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября глава Минздрава Виктор Ляшко.
В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 2,95 млн случаев COVID-19, умерло более 68 тыс. человек.
По состоянию на 2 ноября 16 областей соответствуют "красному" уровню эпидемической опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Минздрав.