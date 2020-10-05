Национальная ассоциация адвокатов Украины предостерегла власть от дальнейших бессистемных реформ судов

Из-за дефицита коммуникации государства с профессиональными кругами во время работы над судебной реформой произошли ошибки, которые привели к кризисным явлениям в судебной власти и оттоку профессионалов, заявили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Цель реформирования судебной власти – имплементация принципов верховенства права, обеспечение права на справедливый суд, защита прав и основных свобод человека и гражданина, а конституционные гарантии независимости и неприкосновенности судьи не могут быть ограничены ни на одном из этапов его деятельности. С таким обращением к президенту, Верховной Раде и Кабмину выступила Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ). Документ был опубликован на сайте организации 2 октября.

Адвокаты обратили внимание на то, что почти каждая политическая сила, которая приходила к власти, пыталась реализовать судебную реформу. Такое большое количество несистемных инициатив, по их мнению, приводит к ограничению возможностей обеспечивать гарантированные государством права и свободы граждан, которые могут быть защищены именно благодаря институту адвокатуры, как одному из основных элементов конституционного права человека на независимую судебную защиту.

В НААУ отметили, что из-за дефицита коммуникации государства с профессиональными кругами во время работы над судебной реформой произошли ошибки, которые привели к кризисным явлениям в судебной власти и оттоку профессионалов, что существенно влияет на качество и эффективность украинского правосудия. Именно поэтому судебная реформа должна быть исключительно инклюзивным процессом, считают в НААУ.

По мнению членов организации, органы судейского самоуправления и управления должны иметь реальные инструменты для защиты независимости суда и формирования судейского корпуса на основе доброчестности и профессионализма, а также оценивания добропорядочности судей по общеизвестным и установленным законом критериям.

Адвокатская среда требует, чтобы "судебная реформа полностью отвечала букве и содержанию Основного закона Украины", а судебная власть была полностью независимой, придерживалась верховенства права и профессионально выполняла свою работу, подчеркнули адвокаты.