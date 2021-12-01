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ПОЛИТИКА

Не будет безопасной Европы без суверенной Украины – Туск

Туск: Вы имеете поддержку десятков тысяч европейцев
Туск: Вы имеете поддержку десятков тысяч европейцев
Фото: EPA

Безопасность Европейского союза невозможна без демократической, суверенной и безопасной Украины. Об этом заявил бывший президент Совета ЕС, глава Европейской народной партии и лидер оппозиционной политической силы "Гражданская платформа" Дональд Туск 1 декабря во время Киевского форума по безопасности, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Туска, Украина входит в европейскую семью народов, он сказал, что это в интересах всей Европы. 

Политик добавил, что только сами украинцы могут защитить территориальную целостность своего государства, от них зависит развитие демократических институций страны.

"Вы имеете поддержку десятков тысяч европейцев. Мы все мечтаем о европейской Украине, надеемся, что Украина станет членом Европейского союза. Мы  будем работать над этим", – отметил Туск.

Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорила в конце августа в интервью "Европейской правде", что Украине понадобится, возможно, 20 лет работы для членства в ЕС. На форуме YES Brainstorming в Киеве она добавила, что Украину от вступления в ЕС отделяют "световые годы".

11 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не спекулировать на том, сколько именно лет понадобится Украине для членства в Евросоюзе.

"Сейчас важно сосредоточиться на усилении политических связей и экономической интеграции Украины в европейское пространство. И лучший способ сделать это – обеспечить длительные и необратимые реформы на основе Соглашения об ассоциации… и приложить все необходимые усилия для внедрения европейских стандартов на благо народа Украины", – сказал Боррель.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

18 марта 2021 года на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

По словам главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде, Украина имеет перспективу членства в ЕС, это закреплено в Договоре о Европейском союзе. Однако чтобы стать полноправным членом Евросоюза, Украина должна соответствовать его критериям.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что Украина хотела бы стать членом Евросоюза в течение 5–10 лет, но это зависит не только от Киева, а и от 27 других стран – членов ЕС.

Теги: Украина, Дональд Туск, Европа, безопасность, Евросоюз, Киевский форум по безопасности, ЕС
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