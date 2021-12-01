Не будет безопасной Европы без суверенной Украины – Туск

По словам Туска, Украина входит в европейскую семью народов, он сказал, что это в интересах всей Европы.

Политик добавил, что только сами украинцы могут защитить территориальную целостность своего государства, от них зависит развитие демократических институций страны.

"Вы имеете поддержку десятков тысяч европейцев. Мы все мечтаем о европейской Украине, надеемся, что Украина станет членом Европейского союза. Мы будем работать над этим", – отметил Туск.

Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд говорила в конце августа в интервью "Европейской правде", что Украине понадобится, возможно, 20 лет работы для членства в ЕС. На форуме YES Brainstorming в Киеве она добавила, что Украину от вступления в ЕС отделяют "световые годы".

11 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал не спекулировать на том, сколько именно лет понадобится Украине для членства в Евросоюзе.

"Сейчас важно сосредоточиться на усилении политических связей и экономической интеграции Украины в европейское пространство. И лучший способ сделать это – обеспечить длительные и необратимые реформы на основе Соглашения об ассоциации… и приложить все необходимые усилия для внедрения европейских стандартов на благо народа Украины", – сказал Боррель.