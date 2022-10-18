Новый нардеп от "Голоса" Хлапук принял присягу. Сивирин, который должен был зайти в Раду вместо Умерова, отказался от мандата

Хлапук занял место Рустема Умерова, который сложил мандат после назначения на пост главы Фонда госимущества.
Планировалось, что вместо Умерова в Раду зайдет финансист Алексей Сивирин, но 3 октября Железняк сообщил, что Сивирин решил "оставаться в реальном секторе экономики".
Центральная избирательная комиссия проинформировала 17 октября, что признала Хлапука избранным нардепом от "Голоса". В ЦИК уточнили, что Сивирин мандат не получил.
Хлапук – выпускник Киево-Могилянской академии, он магистр политологии, также он окончил Енский университет имени Фридриха Шиллера в Германии, получив диплом магистра политических наук, сообщило движение "Чесно".
По информации "Чесно", он был помощником нардепа и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия три созыва подряд (с 2007-го по 2019 год). Последние три года, согласно сообщению Хлапука от 15 октября, он работал в "Нафтогазі".