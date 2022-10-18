Новый нардеп от "Голоса" Хлапук принял присягу. Сивирин, который должен был зайти в Раду вместо Умерова, отказался от мандата

Хлапук был помощником Парубия, а последние три года работал в "Нафтогазі" Фото:

Хлапук занял место Рустема Умерова, который сложил мандат после назначения на пост главы Фонда госимущества.

Планировалось, что вместо Умерова в Раду зайдет финансист Алексей Сивирин, но 3 октября Железняк сообщил, что Сивирин решил "оставаться в реальном секторе экономики".

Центральная избирательная комиссия проинформировала 17 октября, что признала Хлапука избранным нардепом от "Голоса". В ЦИК уточнили, что Сивирин мандат не получил.