ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Новый председатель Госфискальной службы Мельник обещает ликвидацию теневых схем

Своей главной задачей на посту главы Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник считает борьбу с теневой экономикой.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новый руководитель ГФС Вадим Мельник приступил к работе
Новый руководитель ГФС Вадим Мельник приступил к работе
Фото: sfs.gov.ua

Сегодня первый заместитель министра финансов Украины (МФУ) Денис Улютин представил личному составу Государственной фискальной службы (ГФС) нового руководителя – Вадима Мельника, сообщает пресс-служба ГФС.

По словам Улютина, пока главная задача руководителя ГФС – сохранить профессиональные кадры, которые должны обеспечить основную функцию – раскрытие финансовых преступлений.

"Я надеюсь, в тесном сотрудничестве с ГНС, Гостаможслужбой и МФУ мы максимально переведем бизнес в легальную плоскость и обеспечим наполнение бюджета", – сказал Улютин.

Мельник отметил, что видит потенциал службы и считает, что именно ГФС должна стать высокопрофессиональным специальным органом в системе Министерства финансов.

"Наша служба должна стать главным правоохранительным органом, который будет отвечать за финансовую безопасность в государстве. Я много лет занимаюсь этим вопросом, поэтому четко осознаю проблемы, которые существуют в службе, и вызовы, стоящие перед нами. Это в первую очередь борьба с теневой экономикой. Мы должны активизировать работу по налаживанию взаимодействия как внутри подразделения, так и с другими структурами, упорядочить нормативную базу и улучшить уровень обеспечения сотрудников", – резюмировал руководитель ГФС.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Мельник имеет более 16 лет опыта финансовых расследований. До 2013 года он возглавлял управление по расследованию особо важных дел в Министерстве доходов и сборов.

В 2014 году Мельника назначили заместителем начальника Главного следственного управления финрасследований ГФС, позже он возглавил это управление.

С 2016 года занимался преподавательской и научной деятельностью, в качестве эксперта принимал участие в разработке концепции по созданию единого правоохранительного органа в сфере борьбы с экономическими преступлениями, которая легла в основу законопроекта о создании Бюро экономической безопасности.

Кабинет Министров назначил Мельника главой Государственной фискальной службы 21 декабря. Мельник сменил на этой должности Дмитрия Сосиновича, назначенного менее месяца назад – 25 ноября.

ГФС была создана постановлением Кабинета Министров Украины от 21 мая 2014 года путем реорганизации Министерства доходов и сборов, которое, в свою очередь, указом президента от 24 декабря 2012 года объединило в себе Государственную налоговую и Государственную таможенную службы Украины. Деятельность ГФС координируется правительством.

Кабинет Министров Украины в декабре 2018 года разделил ГФС на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

Теги: Кабинет Министров, экономика, ГФС, Денис Улютин, Бюро экономической безопасности, Вадим Мельник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
"Фантастическая". Ляшко показал 18-летнюю дочь
Мадонна позировала в ковбойской шляпе с тростью в руках
Мадонна позировала в ковбойской шляпе с тростью в руках
"Отпустить все, что прятала, было лучшим решением". alyona alyona показала себя с бородкой
"Отпустить все, что прятала, было лучшим решением". alyona alyona показала себя с бородкой
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
Никита Пресняков остро отреагировал на вопрос о своем отцовстве
"Танцы со звездами". Стало известно, за сколько были проданы на аукционе оба кубка победителей шоу
"Танцы со звездами". Стало известно, за сколько были проданы на аукционе оба кубка победителей шоу
Ани Лорак показала награду от российского телеканала. Фото
Ани Лорак показала награду от российского телеканала. Фото
Козловский в необычном наряде раскрыл секрет непобедимости
Козловский в необычном наряде раскрыл секрет непобедимости
"Все это изменило меня". Шоптенко в день 33-летия подвела итоги непростого года
"Все это изменило меня". Шоптенко в день 33-летия подвела итоги непростого года
"Печенье, аромат которого помнишь с детства". Украинская певица поделилась простым рецептом домашней выпечки
"Печенье, аромат которого помнишь с детства". Украинская певица поделилась простым рецептом домашней выпечки
  "Ей 18?", "Вот так харизма". Дапкунайте очаровала фанов, показав содержимое сумки. Видео
  "Ей 18?", "Вот так харизма". Дапкунайте очаровала фанов, показав содержимое сумки. Видео
  "Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы". Вакарчук рассказал, будет ли еще раз баллотироваться в Верховную Раду
  "Не надо меня воспринимать как человека, который хочет заниматься политикой ради славы". Вакарчук рассказал, будет ли еще раз баллотироваться в Верховную Раду
"Видимо, надо было посмотреть на многих со стороны". Пережившая измену мужа Королева сравнила своих друзей с крысами
"Видимо, надо было посмотреть на многих со стороны". Пережившая измену мужа Королева сравнила своих друзей с крысами
"Алек говорит, что он похож на помидор". Жена Болдуина в белье показала трехмесячного сына
"Алек говорит, что он похож на помидор". Жена Болдуина в белье показала трехмесячного сына
Иванка Трамп появилась на публике в любимом пальто от французского бренда за $2295. Фото
Иванка Трамп появилась на публике в любимом пальто от французского бренда за $2295. Фото
Топ-10 новогодних подарков для родителей
Топ-10 новогодних подарков для родителей
"Мы заслуживаем любить того, кого хотим". Элтон Джон поздравил своего партнера с годовщиной семейной жизни
"Мы заслуживаем любить того, кого хотим". Элтон Джон поздравил своего партнера с годовщиной семейной жизни
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
"Совсем голая". "Оля, где трусы?". Полякова взбудоражила фанов откровенными снимками
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
Сын Пугачевой и Галкина признался, что ему делают уколы
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Язык смотрится отвратительно", "Пошлость", "Шалапутная баба". 47-летняя Королева возмутила фанов
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Разочарование 2020", "Глупый выбор", "Дешевое шоу", "Выбрала себе личного клоуна". Мишина подверглась критике после финала шоу "Холостячка" и дала отпор
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
"Такая сумма денег на дороге не валяется". Киркоров объяснил, почему после 30 лет сотрудничества расстался со своей домработницей Люсей
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
Шеф-повар Клопотенко показал съемную квартиру за 20 тыс. грн в месяц
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
"Лиличек, это п...здец. Завидую", "Ни за что бы не узнал". Ребрик восхитила коллег образом кинодивы из прошлого столетия. Фото
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
Сын 90-летнего Чапкиса прокомментировал госпитализацию отца
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS