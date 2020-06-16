"Нужно спрашивать у Шмыгаля и Зеленского". Малюська заявил, что не знает, почему его оставили на должности министра

Министр юстиции Украины Денис Малюська предположил, что на должности после смены правительства его оставили из-за борьбы с рейдерством и коррупцией, а также в связи с началом тюремной реформы. Он считает, что уточнять нужно у премьера Дениса Шмыгаля и президента Владимира Зеленского.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в интервью "Німецькій хвилі", опубликованном 16 июня, ответил на вопрос, почему весной его оставили на должности при смене правительства.

"Такой вопрос стоит задавать господину [премьер-министру Украины Денису] Шмыгалю и господину [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. Мои догадки? Первая задача, которая передо мной стояла, – преодолеть рейдерство. Системное рейдерство мы убрали с юридического рынка", – сказал министр.

Он также предположил, что на должности его оставили в том числе после того, как в его министерстве снизили коррупционные риски.

"Третье, возможно, – начало большой тюремной реформы", – отметил Малюська.

Министром юстиции Малюську назначили 29 августа 2019 года. Как указано в официальной биографии главы Минюста, до этого он работал консультантом и специалистом по развитию частного сектора группы Всемирного банка по оказанию технической поддержки правительствам Украины, Беларуси и стран Центральной Азии.

4 марта 2020 года на внеочередном заседании Верховная Рада по предложению Шмыгаля утвердила новый персональный состав Кабинета Министров. Малюська остался главой Минюста.