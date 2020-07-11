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ПОЛИТИКА

О снятии санкций с России сегодня речь идти не может – Ермак

Позицию о том, что с России не будут сняты экономические санкции, подтвердили представители Франции и ФРГ, об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Ермак: Украина демонстрирует четкую, принципиальную позицию, отвечающую интересам нашего государства, и настроена на мирный процесс
Ермак: Украина демонстрирует четкую, принципиальную позицию, отвечающую интересам нашего государства, и настроена на мирный процесс
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Ни о каком снятии санкций с России не может идти речи, об этом на встрече с журналистами заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщает "Укринформ" 10 июля.

По его информации, эту позицию подтвердили представители Франции и ФРГ во время встречи политических советников лидеров государств – участников нормандского формата, которая состоялась 3 июня в Берлине.

"Есть четкая позиция, ни у кого нет никаких сомнений, что она соответствует "Минску". И поэтому я считаю очень важным, что и со стороны, например, немецкого представителя, господина [советника федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель по внешнеполитическим вопросам и вопросам безопасности Яна] Гекера, господина [советника президента Франции Эммануэля] Бона можно было услышать, что сегодня никаких условий даже рассматривать или думать о снятии санкций", – подчеркнул Ермак.

По его словам Украина демонстрирует четкую, принципиальную позицию, отвечающую интересам нашего государства, и настроена на мирный процесс.

Следующий саммит в нормандской формате должен состояться в ближайшие месяцы, об этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявил 10 июля.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2". Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что для достройки газопровода Россия может использовать российское трубоукладочное судно "Академик Черский". Оно было переброшено из дальневосточного порта Находка в Балтийское море. Сейчас трубоукладчик находится в территориальных водах Германии – в порту Мукран.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Франция, санкции, Минские соглашения, нормандский формат, Андрей Ермак
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