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Оборона Харькова, россияне, слезы, когда ждать победу. Интервью Гордона с миллионером Кожемяко, который воюет в ВСУ. Видео

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Кожемяко: Другого выбора, кроме победы, у нас нет, и мы должны довести это дело до конца
Кожемяко: Другого выбора, кроме победы, у нас нет, и мы должны довести это дело до конца 
Фото: Vsevolod Kozhemyako / Facebook

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с украинским бизнесменом Всеволодом Кожемяко, который после полномасштабного вторжения российский войск в Украину создал и возглавил добровольческий батальон "Хартия".

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Кожемяко говорил о: 

  • своем агробизнесе и рейтинге самых богатых украинцев от журнала Forbes; 
  • провале "русской весны" в Харькове в 2014 году;
  • том, как узнал о начале большой войны в 2022 году, и какими были первые шаги;
  • защите Харькова;
  • переходе на украинский язык;
  • отношении россиян к войне и о российских военнопленных;
  • ситуации на фронте и о том, когда Украина победит. 

"Победа будет нескоро, и многие из нас ее не увидят. Но другого выбора у нас нет, и мы должны довести это дело до конца", – сказал во время интервью бизнесмен. 

Кожемяко родился в 1972 году в Полтаве. Окончил Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина (специальность – "английский язык и литература") и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – "менеджмент организаций"). 

В конце 1999-х основал группу "Агротрейд", которая специализируется на производстве, переработке и торговле зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами. По данным Forbes, компания управляет земельным банком площадью 70 500 га в четырех областях Украины. 

После того, как в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины, Кожемяко основал добровольческий батальон "Хартия", который участвовал в обороне и освобождении Харьковской области.

С состоянием $100 млн занимает 88-е место в списке 100 богатейших украинцев, составленном Forbes. 

видео

Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Харьков, бизнес, Харьковская область, война России против Украины, Всеволод Кожемяко
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