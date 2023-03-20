Оборона Харькова, россияне, слезы, когда ждать победу. Интервью Гордона с миллионером Кожемяко, который воюет в ВСУ. Видео

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Кожемяко говорил о:
"Победа будет нескоро, и многие из нас ее не увидят. Но другого выбора у нас нет, и мы должны довести это дело до конца", – сказал во время интервью бизнесмен.
Кожемяко родился в 1972 году в Полтаве. Окончил Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина (специальность – "английский язык и литература") и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – "менеджмент организаций").
В конце 1999-х основал группу "Агротрейд", которая специализируется на производстве, переработке и торговле зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами. По данным Forbes, компания управляет земельным банком площадью 70 500 га в четырех областях Украины.
После того, как в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины, Кожемяко основал добровольческий батальон "Хартия", который участвовал в обороне и освобождении Харьковской области.
С состоянием $100 млн занимает 88-е место в списке 100 богатейших украинцев, составленном Forbes.