Оборона Харькова, россияне, слезы, когда ждать победу. Интервью Гордона с миллионером Кожемяко, который воюет в ВСУ. Видео

Кожемяко: Другого выбора, кроме победы, у нас нет, и мы должны довести это дело до конца Фото: Vsevolod Kozhemyako / Facebook

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Кожемяко говорил о:

своем агробизнесе и рейтинге самых богатых украинцев от журнала Forbes;

провале "русской весны" в Харькове в 2014 году;

том, как узнал о начале большой войны в 2022 году, и какими были первые шаги;

защите Харькова;

переходе на украинский язык;

отношении россиян к войне и о российских военнопленных;

ситуации на фронте и о том, когда Украина победит.

"Победа будет нескоро, и многие из нас ее не увидят. Но другого выбора у нас нет, и мы должны довести это дело до конца", – сказал во время интервью бизнесмен.

Кожемяко родился в 1972 году в Полтаве. Окончил Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина (специальность – "английский язык и литература") и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – "менеджмент организаций").

В конце 1999-х основал группу "Агротрейд", которая специализируется на производстве, переработке и торговле зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами. По данным Forbes, компания управляет земельным банком площадью 70 500 га в четырех областях Украины.

После того, как в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины, Кожемяко основал добровольческий батальон "Хартия", который участвовал в обороне и освобождении Харьковской области.

С состоянием $100 млн занимает 88-е место в списке 100 богатейших украинцев, составленном Forbes.