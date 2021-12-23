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Общественные организации Украины выступили против идеи проведения выборов по пропорционально-мажоритарной системе

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Активисты считают, что при "мажоритарке" в Раду попадут "кнопкодавы" и "гречкосеи"
Активисты считают, что при "мажоритарке" в Раду попадут "кнопкодавы" и "гречкосеи"
Фото: EPA

Ряд украинских общественных организаций и партий обратились к Верховной Раде Украины (ВРУ) с призывом не отменять Избирательный кодекс, предусматривающий проведение выборов только по открытым спискам. Открытое заявление опубликовано 21 декабря на сайте "Рух Чесно".

"Изменить избирательные правила рекомендовали украинские и международные эксперты. Более 40% украинцев требовали, чтобы выборы в парламент 2019 года состоялись по открытым спискам. Перед местными выборами 2020 года Избирательный кодекс был принят, но, чтобы открытые списки не заработали полноценно, избирательная квота была сделана в размере 25%. Теперь даже этот компромисс в избирательной реформе пытаются отсрочить", – говорится в заявлении.

Общественники считают, что коррумпированной системе выгодно оставить мажоритарную систему выборов, так как она позволяет "засевать округа так, чтобы в Верховную Раду попадали по партийным спискам фигуранты антикоррупционных расследований, прогульщики и нарушители Конституции – кнопкодавы, а по мажоритарной системе – "гречкосеи" и коррупционеры".

Когда мажоритарщики попадают в Раду, они, по мнению авторов заявления, для формирования коалиции готовы договариваться с олигархами, чтобы работать не в интересах избирателей.

В связи с вышесказанным парламентариев призвали выполнять свои обещания и сохранить открытые списки для голосования. На сегодняшний день под заявлением подписались 45 организаций.

Контекст:

11 июля 2019 года Верховная Рада прошлого созыва приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса Украины (законопроект №3112-1), который предполагает проведение парламентских выборов по открытым спискам.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 сентября ветировал принятый Избирательный кодекс и вернул его в Верховную Раду со своими предложениями. 19 декабря Верховная Рада приняла Избирательный кодекс с учетом поправок президента.

Принятый проект определяет, что выборы по партийным спискам проводятся на уровне территориальных общин с населением больше 10 тыс. избирателей. Ранее пропорциональная система применялась для крупных населенных пунктов, где проживало 90 тыс. и более избирателей.

16 декабря 2021 года на сайте Рады появился законопроект №6444 авторства депутатской группы "За майбутнє", который предлагает отсрочить до 2027 года переход со смешанной (пропорционально-мажоритарной) до пропорциональной системы выборов.

Глава фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия 18 декабря заявил в интервью "Интерфаксу", что эта инициатива может набрать 300 голосов парламентариев.

21 декабря Арахамия сообщил, что выступает против голосования за законопроект об изменении избирательной системы для возвращения мажоритарной составляющей в ближайшее время, однако считает, что необходимо начинать диалог по этому вопросу. 

Теги: Верховная Рада, Украина, выборы, депутаты, Чесно, законодательство, мажоритарная система, Избирательный кодекс
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