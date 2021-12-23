Общественные организации Украины выступили против идеи проведения выборов по пропорционально-мажоритарной системе

Активисты считают, что при "мажоритарке" в Раду попадут "кнопкодавы" и "гречкосеи" Фото: EPA

"Изменить избирательные правила рекомендовали украинские и международные эксперты. Более 40% украинцев требовали, чтобы выборы в парламент 2019 года состоялись по открытым спискам. Перед местными выборами 2020 года Избирательный кодекс был принят, но, чтобы открытые списки не заработали полноценно, избирательная квота была сделана в размере 25%. Теперь даже этот компромисс в избирательной реформе пытаются отсрочить", – говорится в заявлении.

Общественники считают, что коррумпированной системе выгодно оставить мажоритарную систему выборов, так как она позволяет "засевать округа так, чтобы в Верховную Раду попадали по партийным спискам фигуранты антикоррупционных расследований, прогульщики и нарушители Конституции – кнопкодавы, а по мажоритарной системе – "гречкосеи" и коррупционеры".

Когда мажоритарщики попадают в Раду, они, по мнению авторов заявления, для формирования коалиции готовы договариваться с олигархами, чтобы работать не в интересах избирателей.

В связи с вышесказанным парламентариев призвали выполнять свои обещания и сохранить открытые списки для голосования. На сегодняшний день под заявлением подписались 45 организаций.