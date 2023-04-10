Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Некому было напугать Путина, пока его ваша армия не напугала. Но теперь уже поздно

Речь об этом зашла после того, как Тамар отметил, что он уже через три недели после полномасштабного вторжения России был уверен в победе Украины.

"Прежде всего потому, что я понимал, что тех сил, средств, которые были выделены РФ для осуществления их планов, совершенно недостаточно и что вся эта история – это сплошная авантюра, которая базируется на некоей предпосылке, что ваше общество только и ждет, чтобы победоносная российская армия вторглась и румяные украинские девушки с караваями теплого хлеба встретили, так сказать, и в пояс поклонились освободителям, которые пришли с востока, чтобы освободить вас от "нацизма", – сказал писатель.

По его словам, "эта реальность жила только в бредовых фантазиях кремлевского руководства, а реальность была совершенно другая".

"Реальность была такая, что народ большой европейской страны встал насмерть, чтобы защитить свою честь, жизнь, свободу, независимость, достоинство. Свой путь, свою цивилизацию. И когда стало понятно несоответствие между выделенными средствами, задачами, планами, методологией войны, с одной стороны, и самоотверженностью вашего народа, с другой, я сделал вывод, что эта авантюра кремлевского режима провалилась", – объяснил Тамар.

Он подчеркнул, что "она имела один-единственный шанс на успех: если бы действительно все, что было затеяно, являлось бы спецоперацией".

"В силу того, что это была не спецоперация, а крупномасштабная континентальная война, а о том, что такое война, в кремлевском руководстве не имел представления ни один человек... Я подчеркиваю. То есть там был полковник ФСБ, который понимал, что такое спецоперация, но что такое война, он не понимал. [Генсек ЦК КПСС в 1966–1982 годы] Леонид Ильич Брежнев когда-то, когда дорвался до власти и пока не впал в маразм, сделал много шагов, чтобы достичь разрядки. Почему? Потому что он когда-то прошел через войну, один раз в жизни напугался, понял, что это такое... А Владимира Владимировича [Путина] напугать некому было, пока ваша армия не напугала. Но теперь уже поздно, как говорится. Надо было до начала военных действий…" – считает Тамар.

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

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