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Офицер запаса ЦАХАЛ Тамар: Некому было напугать Путина, пока его ваша армия не напугала. Но теперь уже поздно

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По данным СБУ, Путин рассчитывал на блицкриг в Украине
По данным СБУ, Путин рассчитывал на блицкриг в Украине
Фото: ЕРА

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону израильский писатель, военный эксперт, капитан запаса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Григорий Тамар заявил, что президент России Владимир Путин не объявил бы о вторжении в Украину, если бы его до этого "напугали".

Речь об этом зашла после того, как Тамар отметил, что он уже через три недели после полномасштабного вторжения России был уверен в победе Украины.

"Прежде всего потому, что я понимал, что тех сил, средств, которые были выделены РФ для осуществления их планов, совершенно недостаточно и что вся эта история – это сплошная авантюра, которая базируется на некоей предпосылке, что ваше общество только и ждет, чтобы победоносная российская армия вторглась и румяные украинские девушки с караваями теплого хлеба встретили, так сказать, и в пояс поклонились освободителям, которые пришли с востока, чтобы освободить вас от "нацизма", – сказал писатель.

По его словам, "эта реальность жила только в бредовых фантазиях кремлевского руководства, а реальность была совершенно другая".

"Реальность была такая, что народ большой европейской страны встал насмерть, чтобы защитить свою честь, жизнь, свободу, независимость, достоинство. Свой путь, свою цивилизацию. И когда стало понятно несоответствие между выделенными средствами, задачами, планами, методологией войны, с одной стороны, и самоотверженностью вашего народа, с другой, я сделал вывод, что эта авантюра кремлевского режима провалилась", – объяснил Тамар.

Он подчеркнул, что "она имела один-единственный шанс на успех: если бы действительно все, что было затеяно, являлось бы спецоперацией".

"В силу того, что это была не спецоперация, а крупномасштабная континентальная война, а о том, что такое война, в кремлевском руководстве не имел представления ни один человек... Я подчеркиваю. То есть там был полковник ФСБ, который понимал, что такое спецоперация, но что такое война, он не понимал. [Генсек ЦК КПСС в 1966–1982 годы] Леонид Ильич Брежнев когда-то, когда дорвался до власти и пока не впал в маразм, сделал много шагов, чтобы достичь разрядки. Почему? Потому что он когда-то прошел через войну, один раз в жизни напугался, понял, что это такое... А Владимира Владимировича [Путина] напугать некому было, пока ваша армия не напугала. Но теперь уже поздно, как говорится. Надо было до начала военных действий…" – считает Тамар.

Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. По данным СБУ, изначально Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, осенью – из части Херсонской, Харьковской и Николаевской, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, армия, война, вторжение, спецоперация, Леонид Брежнев, Григорий Тамар
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