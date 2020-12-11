Офис генпрокурора не регистрировал уголовное производство в отношении Новинского, политик потребовал опровержения от СМИ

Накануне агентство "РБК-Украина" сообщило, что против внефракционного народного депутата Вадима Новинского Офис генпрокурора открыл уголовное производство, сегодня пресс-служба политика показала письменный ответ от генпрокурора Ирины Венедиктовой, в котором она сообщила, что подозрения Новинскому не объявляли.

Офис генерального прокурора Украины не регистрировал уголовного производства в отношении внефракционного народного депутата Вадима Новинского. Об этом со ссылкой на официальный письменный ответ генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой на запрос Новинского пишет 11 декабря в Facebook его пресс-служба.

Венедиктова сообщила, что Офис генпрокурора 24 сентября зарегистрировал уголовное производство по заявлению представителей компании "Гратант", но в этом деле подозрение Новинскому не предъявляли.

В пресс-службе сообщили, что такой же ответ получили сегодня от территориального управления Государственного бюро расследований Украины в Киеве.

"В этой связи распространенная "РБК-Украина" информация об "открытии дела против нардепа Новинского" является недостоверной и наносит вред репутации народного депутата. Пресс-центр народного депутата Вадима Новинского требует от "РБК-Украина" опубликовать опровержение недостоверной информации и принести официальные извинения. А также обращается к другим СМИ с просьбой исключить недостоверную информацию из своих публикаций", – сказано в сообщении.

Адвокат Новинского Андрей Голуб заявил, что информация об уголовном производстве против Новинского – это умышленная манипуляция и инструмент борьбы в рамках корпоративного конфликта. В комментарии "Українським новинам" он сказал, что "Гратант" подконтрольна бывшему миноритарному акционеру группы компаний "Амстор" Владимиру Вагоровскому, которого в 2014 году отстранили от управления торговой сетью в связи с попытками незаконного завладения ее имуществом.

"Вагоровский на протяжении семи лет пытается криминализировать корпоративный конфликт и через подачу заявлений о якобы уголовных правонарушениях в своих интересах втянуть в него правоохранительные органы. За семь лет ни один так называемый факт, указанный в этих заявлениях, не нашел подтверждения, их тщательно исследовали и Национальная полиция, и Генеральная прокуратура", – подчеркнул юрист.

Он добавил, что Вагоровский и его брат Александр сами являются фигурантами уголовного производства, которое было зарегистрировано еще в декабре 2014 года. В его рамках расследуются факты незаконного завладения имуществом торговой сети. Бывшие партнеры обвинили Вагоровских в выводе активов по поддельным документам на подконтрольные им компании, а также в незаконном переводе магазинов в зоне АТО на юридические лица, не подконтрольные мажоритарному акционеру, и попытке таким образом присвоить бизнес "Амстор".

В 2017 году СБУ зарегистрировала еще одно уголовное производство – Владимира Вагоровского подозревали в организации финансирования террористической организации "Донецкая народная республика", писали "Українські новини".

"В ходе негласных разыскных мероприятий СБУ установила, что только за июль – октябрь 2015 года магазины "Амстор" на оккупированной территории перечислили в бюджет "ДНР" 36,8 млн руб., или около $0,6 млн по курсу 2015 года", – сказано в сообщении агентства.