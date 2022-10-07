Окружение Офиса президента получает миллионы из бюджета за пиар Ермака, Тимошенко и Подоляка на канале "Рада" – СМИ

По информации журналистов, парламентский телеканал "Рада" в рамках телемарафона почти ежедневно показывает или цитирует из соцсетей представителей Офиса президента Фото: depositphotos.com

По информации журналистов, которые проанализировали эфир парламентского телеканала "Рада" в рамках телемарафона "Єдині новини", канал почти ежедневно (а иногда и каждый час) показывает или цитирует из соцсетей главу ОП Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко и советника Михаила Подоляка.

Bihus.info подчеркивает, что если новости меняются, а приглашенные спикеры уходят, то эти представители ОП остаются в поле зрения телеканала ежедневно, однако именно Кирилла Тимошенко показывают в эфире больше всех.

Наполнением контентом "Рады" занимается компания "Кинокит", которая, как отметили журналисты, связана с Тимошенко. До работы в команде президента Украины Владимира Зеленского и Офисе президента он занимался видеосъемкой и владел профильной компанией Goodmedia, которая сотрудничала, в частности, с "Кинокитом".

Упоминание о работе "Кинокита" и "Рады" появилось, по данным Bihus.info, в декабре 2021 года, когда телеканал запустили в обновленном формате. Компании по контракту должны были перечислить чуть более 9 млн грн якобы за производство контента задним числом. Также поиск подрядчика за весь 2022 год для телеканала осуществлялся, по информации журналистов, в обход системы Prozorro – через "художественный конкурс", ход которого никак не освещался.

Журналисты отметили, что конкурс завершился в конце января и по его результатам все объявленные лоты на производство программ и шоу для телеканала "Рада" выиграла одна компания – "Кинокит", – которая оценила свои услуги в 180 млн грн в год.

23 февраля канал "Рада" и "Кинокит", по информации Bihus.info, подписали ряд соглашений на создание ток-шоу, новостей и авторских программ, а уже 25 февраля "Рада" и другие телеканалы стали участниками телемарафона. В то же время договоры с "Кинокитом" никто не разрывал (например, из-за форс-мажора).

Журналисты попросили у телеканала копии всех договоров и актов выполненных работ. Оказалось, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину "Кинокит" должен был производить разноплановый контент для "Рады" в общей сложности на те самые 180 млн грн, но поскольку формат марафона, как сообщили журналисты, "не очень способствует созданию именно разноплановых программ", сумму уменьшили до 55 млн грн.

При этом было подписано еще одно новое соглашение под создание "Єдиних новин", которое будет действовать до 31 октября 2022 года. Срок соглашения, как сообщили Bihus.info, могут продлить, а стоят услуги более 86 млн грн. То есть в общей сложности на "Кинокит" в этом году должно пойти более 140 млн грн. Сейчас компания, по информации журналистов, получает за марафон в среднем 10 млн грн в месяц.

Журналисты обратились за комментарием к самому Тимошенко. Как сообщается, заместитель главы ОП прочитал сообщение, ответил, что перезвонит позже, и не перезвонил.

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Видео: BIHUS info / YouTube