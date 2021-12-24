Омелян заявил, что депутат "от Юзика" в Криворожском райсовете блокирует передачу земли местным общинам

"Есть такой народный депутат Юрий Корявченков. Те, кто знают его как веселого Юзика из "Квартала 95", мало догадываются о его бизнес-империи. Гранитные карьеры для строительства дорог, контроль над карьерами "Укрзалізниці". Вчера в Кривом Роге разразился еще один скандал. Местный депутат от Юзика пытался сорвать голосование Криворожского райсовета относительно передачи 5000 га земли местным ОТО, потому что она была в его незаконной аренде, а нелегальное выращивание сельскохозяйственных культур на ней давало "слугам народа" около 4 млн долларов в год. Было красиво: с дракой, титушками, полицией, которая почему-то обыскивала не бизнес-партнеров [президента Украины Владимира] Зеленского, а местный райсовет. Может потому, что его возглавляет представитель "Европейской солидарности"?" – написал Омелян.

Он добавил, что Корявченков в 2019 году называл себя местным "смотрящим".

"Помните закон о земле Зеленского? Вот он во всей красе, воплощается на малой родине гаранта. И потом не надо удивляться, что мы каждый год хвастаемся рекордными урожаями, а их реализация на 5–20% меньше, чем в предыдущем году. Да и налогов, конечно, никто не платит. Есть за что бороться", – подытожил бывший министр.