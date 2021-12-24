Омелян заявил, что депутат "от Юзика" в Криворожском райсовете блокирует передачу земли местным общинам

"Есть такой народный депутат Юрий Корявченков. Те, кто знают его как веселого Юзика из "Квартала 95", мало догадываются о его бизнес-империи. Гранитные карьеры для строительства дорог, контроль над карьерами "Укрзалізниці". Вчера в Кривом Роге разразился еще один скандал. Местный депутат от Юзика пытался сорвать голосование Криворожского райсовета относительно передачи 5000 га земли местным ОТО, потому что она была в его незаконной аренде, а нелегальное выращивание сельскохозяйственных культур на ней давало "слугам народа" около 4 млн долларов в год. Было красиво: с дракой, титушками, полицией, которая почему-то обыскивала не бизнес-партнеров [президента Украины Владимира] Зеленского, а местный райсовет. Может потому, что его возглавляет представитель "Европейской солидарности"?" – написал Омелян.
Он добавил, что Корявченков в 2019 году называл себя местным "смотрящим".
"Помните закон о земле Зеленского? Вот он во всей красе, воплощается на малой родине гаранта. И потом не надо удивляться, что мы каждый год хвастаемся рекордными урожаями, а их реализация на 5–20% меньше, чем в предыдущем году. Да и налогов, конечно, никто не платит. Есть за что бороться", – подытожил бывший министр.
22 декабря в эфире телеканала "Прямий" глава Криворожского райсовета Виктор Мудрый заявил, что глава фракции "Слуга народа" в Криворожском райсовете Александр Фастовец устроил массовую драку, чтобы сорвать сессию.
Он рассказал, что во исполнение решений судов двух инстанций 21 декабря депутаты собирались проголосовать за передачу 5000 га предприятия "Широковское" жителям Криворожского района, которые не участвовали в распаевании: героям АТО, медикам, учителям и другим категориям. Фастовец, которого Мудрый называет "бизнес-партнером Юзика", имеет, как утверждает глава райсовета, к этой земле интерес.
После того, как депутаты райсовета приняли решение в пользу местных жителей, полиция начала проверку здания райсовета на предмет взрывоопасных предметов, а также провела обыск в кабинете главы райсовета.