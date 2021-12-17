"Он не имеет отношения ни к одному успеху". Богдан рассказал о достижениях Зеленского на посту президента

Боган: Он не имеет отношения ни к одному успеху. Имеет он отношение к дорогам – да Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Его же спрашивали на марафоне. Он не имеет отношения ни к одному успеху. Имеет он отношение к дорогам – да", – отметил Богдан.

Что касается строительства дорог, то экс-глава ОП подчеркнул, что легче всего украсть деньги с дорог.

"Но дороги – смотри… Спроси у любого бюрократа в любой стране. Легче всего украсть деньги с дорог. – Ты зарыл… Все, что залито в бетон, умрет вместе с дорогой", – сказал он.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube