ОПЗЖ: В Николаеве "Слуга народа" пытается любой ценой снять с выборов "Оппозиционную платформу – За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала президента Украины Владимира Зеленского "прекратить политическое рейдерство в Николаеве".

ОПЗЖ: Почему "слугам народа" в Николаеве можно плевать на демократию и лишать николаевцев права выбора? Скриншот: 112.ua

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила, что в Николаеве "Слуга народа" пытается любой ценой снять ее с выборов. С таким заявлением политическая сила выступила 8 октября на своем официальном сайте и обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"В ход идет административный ресурс, саботаж работы представителей "слуг" в избирательных комиссиях, давление на суды, судей и ЦИК. В связи с этим мы обращаемся к президенту Зеленскому с вопросом: когда вы искренни? Когда в совместном заявлении с ЕС говорите о верности ценностям демократии, верховенству закона, уважению к международному праву и правам человека? Или когда закрываете глаза на откровенное политическое рейдерство, которым занимается команда "слуг народа" в Николаеве? Почему "слугам народа" в Николаеве можно плевать на демократию и лишать николаевцев права выбора?" – сказано в заявлении.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала президента "прекратить политическое рейдерство в Николаеве".

"Оно еще больше снижает доверие к власти и не улучшает тяжелое состояние региона. Необходимо прекратить давление на суды и ЦИК и обеспечить на Николаевщине свободные демократические выборы, не лишая оппозицию права в них участвовать. Необходимо не на словах, а на деле продемонстрировать приверженность демократии, как вы совместно с высокими представителями ЕС заявили в Брюсселе", – подчеркнули партийцы.

Накануне лидер городской организации партии Артем Ильюк заявил, что партия "Слуга народа" подала в суд на городской избирком из-за регистрации кандидатов в депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.