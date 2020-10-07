ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Слуга народа" подала в суд на избирком Николаева из-за регистрации кандидатов в депутаты от ОПЗЖ – Ильюк

Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Николаеве Артем Ильюк заявил, что городская команда ОПЗЖ еще не начала полноценного участия в предвыборной гонке.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Артем Ильюк: Они вцепились во власть и боятся ее терять в конкурентной борьбе
Артем Ильюк: Они вцепились во власть и боятся ее терять в конкурентной борьбе
Фото: Артем Ильюк / Артем ИльюкFacebook

В Николаеве партия "Слуга народа" подала в суд на городской избирком из-за регистрации кандидатов в депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь", заявил в Facebook 7 октября лидер городской организации партии Артем Ильюк.

"Я в очередной раз обращаю внимание – это целенаправленная политика борьбы с главным оппонентом "слуг" на местных выборах. Это не просто мое мнение, это факт. Они уже отменили выборы в общинах Донбасса, где ОПЗЖ пользуется беспрекословной поддержкой жителей. Теперь переключились на Николаев. Они вцепились во власть и боятся ее терять в конкурентной борьбе. Поэтому плюют на закон, на честные выборы и на избирателей", – считает политик.

Он напомнил, что до дня выборов осталось 18 дней, а городская команда ОПЗЖ еще не начала полноценного участия в предвыборной гонке.

"Мы отбиваемся в судах и воюем в горизбиркоме за главное демократическое право – избирать и быть избранными. Возможно, они думают, что таким образом смогут нас сломать. Что мы опустим руки и сдадимся. Но мы будем бороться до конца, так как за нами стоят десятки тысяч людей. Прошу вас распространить эту информацию. Как говорится, пусть люди знают "героев" в лицо. Продолжаем бороться за нашу победу!" – написал Ильюк.

https://www.facebook.com/iliuk2020/posts/839967843237040

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: выборы, Николаев, политика, местные выборы, Слуга народа, Артем Ильюк, суд, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Дочь Кейт Мосс дебютировала на подиуме
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Андре Тан рассказал, как Loboda изменила его планы
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
Каминская в Египте позировала в бюстгальтере с книгой в руках
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
"Я не впервые слышу это в свою сторону, но впервые – с экрана телевизора". Димопулос рассказала, как реагирует на свое прозвище Черная Пантера
Monatik показал, как забирал сына из роддома
Monatik показал, как забирал сына из роддома
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
  В США скончался знаменитый рэгги-музыкант
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
Лолита не заметила, как переболела COVID-19
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
"Сиси", "Сексафон", "Ох...енная!", "Чертовка!". Астафьева взбудоражила фанов полностью голой грудью
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Везде с бокальчиком". Победительницу "Холостяка 10" заподозрили в злоупотреблении алкоголем
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
"Неприлично хорошо от того, что не все и сразу, а постепенно". Мейхер рассказала о своей сексуальности и чувственности
"Две богини, две королевы!". Литвинова позировала с 19-летней дочерью
"Две богини, две королевы!". Литвинова позировала с 19-летней дочерью
Федишин рассказала, почему не решается переехать из Львова в Киев
Федишин рассказала, почему не решается переехать из Львова в Киев
Экс-жена Павлика провела параллели между смертями экипажа Ан-26Ш и своего сына
Экс-жена Павлика провела параллели между смертями экипажа Ан-26Ш и своего сына
Горбачева показала дочерей
Горбачева показала дочерей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Менял мне судна, мыл меня". Королева рассказала, как Тарзан помогал ей реабилитироваться
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
"Чинили бачок в унитазе, подруга бегала полуголой за Данилко". Могилевская предложила узнать участников архивного фото
  "Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Он сделал в этой истории две большие ошибки". Королева впервые раскрыла правду о похождениях Тарзана
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Осталось еще на женском кресле сфоткаться", "Потап фоткал?". Каменских засветила формы
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
"Умничка!". Дочь Пугачевой и Галкина восхитила пользователей Instagram своим поступком
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
Заболевший СOVID-19 Беленюк устроил стрельбу из пистолетов
  Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Кудрявцева и отец Фриске обвинили Шепелева в издевательствах над певицей
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
Длинные волосы и плюс 6 килограммов. Канделаки показала, как выглядела 10 лет назад
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS