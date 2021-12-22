Основатель Concorde Capital Мазепа о Герусе: Весь рынок говорит, что это мой проект. Но я говорю, что нет

Игорь Мазепа: Он иногда выходил, что-то писал. Я потом получал звонки с, мягко сказать, порицаниями Фото: epravda.com.ua

"Андрей Герус действительно работал в Concorde долгое время. От нас он ушел в 2012 году, еще задолго до революции и тем более задолго до [бизнесмена Рината] Ахметова с "Роттердамом". Потом его имя возникло, когда он стал активистом Майдана в Англии – он ходил под лондонский дом Ахметова с флагами и лозунгами, – рассказал Мазепа. – Я уже не помню как, но году в 2015-м он снова вернулся в Concorde на пару месяцев (на должность исполнительного директора. – ЭП), но это было задолго до "Роттердама", который был намного позже. Кроме того, что он сидел, писал какие-то блоги, какой-то особой работы я не заметил. Поэтому мы друг с другом решили, что давай будем друзьями, но расстаемся".

Он сообщил, что решил прекратить работу с Герусом, потому что на тот момент позиция общественного активиста была тому важнее, чем стремление профессионально заниматься инвестиционным банкингом.

"Весь рынок говорит, что это мой проект. Но мне пох...й, что рынок говорит. Я говорю, что нет. Он иногда выходил, что-то писал. Я потом получал звонки с, мягко сказать, порицаниями. На что я говорю: "Ребята, идите лесом, потому что он живой человек, у него есть свое мнение", – заявил бизнесмен.