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ПОЛИТИКА

Партия Труханова срывает подсчет голосов в Одесский горсовет – политолог Таран

С 16.00 среды, 28 октября, когда Суворовская территориальная избирательная комиссия собралась на свое заседание, представители партии мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам" блокировали ее работу и на несколько часов задержали подсчет, заявил политолог Виктор Таран.

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Сегодня утром в теризбиркоме отключили свет, а потом сообщили о минировании здания
Сегодня утром в теризбиркоме отключили свет, а потом сообщили о минировании здания
Фото: odessa-life.od.ua

Процесс подсчета голосов в Одесский городской совет под угрозой срыва и это выгодно партии мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам", заявил на своей странице в Facebook политический эксперт Виктор Таран. Он утверждает, что наблюдатели от других политических сил подвергались запугиваниям.

"Начиная с 16.00 среды, 28 октября, когда Суворовская территориальная избирательная комиссия собралась на свое заседание, они блокировали ее работу и на несколько часов задержали подсчет. Одного из кандидатов решением комиссии пришлось вывести с заседания. По информации, которая поступает из ТИК, члены комиссии, присутствующие на заседании, кандидаты в депутаты от других политических сил и наблюдатели подвергались административному давлению, запугиванию и оскорблениям со стороны руководства Суворовской райадминистрации, которая является исполнительным органом Одесского горсовета", – отметил Таран.

Политолог написал, что провластные силы пытаются мешать комиссии и сорвать подсчет голосов. Правоохранителям сообщили о минировании здания Суворовской райадминистрации.

"Вечером 28 октября в здании Суворовской райадминистрации, что на проспекте Добровольского, 106, где находится комиссия, погас свет. Рано утром 29 октября поступила информация о его минировании. Как передает пресс-служба ГУНП, сейчас в Суворовской райадминистрации Одессы работает следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, а также кинологи. Идет проверка на наличие взрывоопасных устройств и веществ. Люди эвакуированы", – заявил Таран.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10157947362156859

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Одесса, минирование, местные выборы, Виктор Таран, Доверяй делам
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