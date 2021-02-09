ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Первую тюрьму на приватизацию в Украине выставят в середине февраля. Стартовая цена – 220 млн грн

В Министерстве юстиции Украины сообщили, что всего в рамках "Большой приватизации тюрем" планируют выставить на аукционы имущество 35 исправительных учреждений, которые сейчас находятся в законсервированном состоянии.

В Минюсте ожидают, что тюрьмой заинтересуется большое количество инвесторов
В Минюсте ожидают, что тюрьмой заинтересуется большое количество инвесторов
Фото: depositphotos.com (архив)

Первую тюрьму на приватизацию – Ирпенский исправительный центр №132 – в Украине выставят в середине февраля. Об этом замминистра юстиции Елена Высоцкая рассказала 9 февраля, сообщила пресс-служба ведомства. 

Сейчас Ирпенский исправительный центр готовят к приватизации имущественный комплекс, сообщила она. Учреждение прекратило свою деятельность в 2019 году.

По словам Высоцкой, стартовая цена этой тюрьмы на аукционе составит 220 млн грн. Речь идет об объекте, который расположен в центре смт. Коцюбинское менее чем в 3 км от Киева. Площадь земельного участка – 8,3 га, общая площадь построек – 28,14 тыс. м². 

В Минюсте ожидают, что тюрьмой заинтересуется большое количество инвесторов. 

"Объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Подведены коммуникации: водоотвода и водоснабжения, электричество и тому подобное. Рядом – железнодорожная ветка, что позволит новому владельцу обеспечить превосходную логистику. Кроме того, вокруг объекта возведен новый жилой массив, рядом – большой парк, что создает прекрасные условия для застройки", – отметил заместитель председателя Фонда государственного имущества Тарас Елейко.

Высоцкая пояснила, что от продажи имущества "законсервированных" объектов "не только избавит государство убытков и обеспечит поступления в бюджет, но и позволит строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу", сказала Высоцкая. 

Всего, по ее словам, ведомство планирует в рамках "Большой приватизации тюрем" выставить на аукционы имущество 35 таких "законсервированных" исправительных учреждений. 

В Украине функционирует 182 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов. В декабре 2020 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что приватизировать в 2021 году планируют "минимум четыре тюрьмы".

Глава Минюста говорил, что его ведомство не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%. На продажу выставят закрытые пенитенциарные учреждения, за вырученные деньги хотят построить современные учреждения. Закрытых тюрем в Украине 27.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: инвестиции, тюрьма, аукцион, приватизация, Коцюбинское, тюрьмы, Елена Высоцкая
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото
Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей "Голосу країни"
Внучка Ющенко рассказала, как отреагировала на то, что не стала участницей "Голосу країни"
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Я на ней женился – у нее не было никакого приданого". Ступка отреагировал на публичные упреки жены
"Очень круто тонизирует". Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой
"Очень круто тонизирует". Цимбалюк рассказал, сколько лет обливается холодной водой
"Интим не пред... А хотя". Кондратюк показал, как убирает снег во дворе дома
"Интим не пред... А хотя". Кондратюк показал, как убирает снег во дворе дома
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
Гайтана показала, как развлекается с дочерью на снегу
Гайтана показала, как развлекается с дочерью на снегу
"Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо". Телеканал "Украина" прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль
"Человек, переживший такую драму, может чувствовать мир особенно уязвимо". Телеканал "Украина" прокомментировал высказывание Поляковой о Тине Кароль
Внучка Ющенко показала бойфренда
Внучка Ющенко показала бойфренда
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
"Как трогательно. Мама с сыном". Хименес-Браво показал встречу с матерью
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Гершензон: Несмотря на антиковидную прививку, ходить без маски пока стремно
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Волочкова показала поврежденные голые ноги после семи часов репетиций
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
Блогер с увеличенными скулами Покрещук рассказала, как относится к будущему материнству
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
"Крошечная беременная богиня Бэмби". Голая Ратаковски, которая готовится к родам, снялась в откровенной фотосессии
"Она девочка. Там и пресс, и ножки". Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса высказался о ее фигуре
"Она девочка. Там и пресс, и ножки". Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса высказался о ее фигуре
  "Панна-котта это секс и романтик", "Опасно, но соблазнительно". Клопотенко поделился рецептом десерта, сносящего крышу
  "Панна-котта – это секс и романтик", "Опасно, но соблазнительно". Клопотенко поделился рецептом десерта, сносящего крышу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS