Первую тюрьму на приватизацию в Украине выставят в середине февраля. Стартовая цена – 220 млн грн

В Министерстве юстиции Украины сообщили, что всего в рамках "Большой приватизации тюрем" планируют выставить на аукционы имущество 35 исправительных учреждений, которые сейчас находятся в законсервированном состоянии.

Первую тюрьму на приватизацию – Ирпенский исправительный центр №132 – в Украине выставят в середине февраля. Об этом замминистра юстиции Елена Высоцкая рассказала 9 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас Ирпенский исправительный центр готовят к приватизации имущественный комплекс, сообщила она. Учреждение прекратило свою деятельность в 2019 году.

По словам Высоцкой, стартовая цена этой тюрьмы на аукционе составит 220 млн грн. Речь идет об объекте, который расположен в центре смт. Коцюбинское менее чем в 3 км от Киева. Площадь земельного участка – 8,3 га, общая площадь построек – 28,14 тыс. м².

В Минюсте ожидают, что тюрьмой заинтересуется большое количество инвесторов.

"Объект имеет прекрасный инвестиционный потенциал. Подведены коммуникации: водоотвода и водоснабжения, электричество и тому подобное. Рядом – железнодорожная ветка, что позволит новому владельцу обеспечить превосходную логистику. Кроме того, вокруг объекта возведен новый жилой массив, рядом – большой парк, что создает прекрасные условия для застройки", – отметил заместитель председателя Фонда государственного имущества Тарас Елейко.

Высоцкая пояснила, что от продажи имущества "законсервированных" объектов "не только избавит государство убытков и обеспечит поступления в бюджет, но и позволит строить новые, современные исправительные центры по европейскому образцу", сказала Высоцкая.

Всего, по ее словам, ведомство планирует в рамках "Большой приватизации тюрем" выставить на аукционы имущество 35 таких "законсервированных" исправительных учреждений.

В Украине функционирует 182 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов. В декабре 2020 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что приватизировать в 2021 году планируют "минимум четыре тюрьмы".

Глава Минюста говорил, что его ведомство не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%. На продажу выставят закрытые пенитенциарные учреждения, за вырученные деньги хотят построить современные учреждения. Закрытых тюрем в Украине 27.