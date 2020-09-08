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Петрашко вошел в тройку самых богатых членов правительства – СМИ

Глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко оказался самым богатым из новых министров и обладателем самой большой суммы наличных среди всех членов Кабмина, пишет "Обозреватель".

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Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта
Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта
Фото: elevatorist.com

Интернет-издание "Обозреватель" составило рейтинг самых богатых членов правительства. Самым богатым из новых министров и обладателем самой большой суммы наличных оказался глава Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, а самым богатым среди всех – министр внутренних дел Арсен Аваков, который до прихода в политику занимался бизнесом.

Министр экономики задекларировал почти $2 млн, из них $990 тыс. наличных и $808 тыс. – на счетах в Morgan Stanley (США). Петрашко вошел в первую тройку министров и по размеру полученного в прошлом году дохода – 15,6 млн грн. Из них более 80% обеспечила компания Ukrlandfarming находящегося под следствием НАБУ Олега Бахматюка.

Журналисты отметили, что изначально Петрашко не указал московскую квартиру жены стоимостью $200 тыс., он внес ее два месяца спустя после подачи декларации.

Петрашко назначен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 17 марта. До этого он был заместителем генерального директора агрохолдинга "Укрлендфарминг" (входит в бизнес-группу Олега Бахматюка).

Издание Politeka со ссылкой на данные НАБУ утверждает, что именно на период работы Петрашко в структурах Бахматюка пришлась активная фаза схемы вывода денег из подконтрольного "VAB Банка", полученных в рамках стабилизационных кредитов от НБУ, в пользу связанных с владельцем банков бизнеса, среди которых и Ukrlandfarming.

По информации НБУ, общая сумма долгов структур Бахматюка государству составляет более 29 млрд грн.

Теги: Арсен Аваков, доходы, декларация, VAB Банк, активы, Игорь Петрашко
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