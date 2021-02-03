Почти 80% украинцев не доверяют Путину – опрос

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 14,4% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

79,8% украинцев не доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

При этом 14,4% опрошенных доверяют российскому президенту.

36% респондентов доверяют Александру Лукашенко, 53,6% – не доверяют.

Положительный баланс доверия – недоверия у президента США Джо Байдена (26,7% доверяют, 23,3% – нет) и французского лидера Эммануэля Макрона (26,2% доверяют, 23,2% – нет). В то же время не знают, кто это такие, 24,6% и 27,6% опрошенных соответственно.

Опрос проводился с 27 января по 1 февраля методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей, по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% – для показателей, близких к 50%, 2,5% – для показателей, близких к 25%, 1,9% – для показателей, близких к 12%, 1,3% – для показателей, близких к 5%.