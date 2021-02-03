Книга соавторства сокурсника Путина Швеца о связях Трампа с КГБ за неделю после выхода стала бестселлером на Amazon

Материал американского журналиста Крейга Угнера о связях экс-президента США Дональда Трампа с КГБ, который основан на расследовании сокурсника президента РФ Владимира Путина, бывшего разведчика КГБ СССР Юрия Швеца, 3 февраля вошел в топ бестселлеров в четырех разделах на платформе Amazon: документальные книги о шпионаже, европейская политика, политика в бывшем СССР, международная политика.

Швец подчеркнул, что книга стала популярной за неделю до начала слушаний в Сенате США по вопросу импичмента Трампа Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Книга "Кремлевский компромат" о связях экс-президента США Дональда Трампа с КГБ через неделю после выхода в продажу стала бестселлером в четырех разделах платформы Amazon.

Материал американского журналиста Крейга Угнера, который основан на воспоминаниях сокурсника президента РФ Владимира Путина, бывшего разведчика КГБ СССР Юрия Швеца, 3 февраля вошел в топ бестселлеров в разделах: документальные книги о шпионаже, европейская политика, политика в бывшем СССР, международная политика.

На момент выхода статьи "Кремлевский компромат" удерживает первенство в трех первых разделах, и остается самой популярной среди новинок в разделе о международной политике.

Обложка книги, основанной на расследовании Швеца. Фото: amazon.com

Как отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" сам Швец, книга стала популярной среди политической элиты Вашингтона за неделю до начала слушаний в Сенате США, которые пройдут в рамках во второй раз инициированной процедуры импичмента Трампа.

Она "остро поставила вопрос о том, как в будущем не допустить проникновение лиц, связанные с разведслужбами враждебных государств, в высшие органы власти США", заявил разведчик.

Изложенные в книге утверждения Швеца о вербовке Трампа внешней разведкой КГБ подтверждаются другими источниками в США, пишет в своей колонке для телеканала MSNBC бывший помощник директора ФБР по контрразведке Фрэнк Фиглуззи.

Как отмечает Филгузи, многие американцы ошибочно полагают, что кандидаты на выборные должности – особенно те, кто имеет допуск к секретной информации, – подвергаются предварительной проверке. "Но правда в том, что этого не делают. Любой работник кофейни в штаб-квартире ФБР подвергается гораздо большему количеству проверок на предмет благонадежности, чем кандидат в президенты", – утверждает он.

Книгу "Кремлевский компромат" презентовали в Вашингтоне 26 января. В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Швец рассказывал, что в ней изложено описание его расследования о связях Трампа с советскими и российскими спецслужбами.

"Главная задача и моего расследования, и описания [Угнера] состояла в том, чтобы сделать то, чего не сделал специальный прокурор [Роберт] Мюллер. Он был назначен, чтобы расследовать вопрос о связях Трампа с Россией, но своей миссии не выполнил, потому что он напрочь сделал вид, что… Ну, в общем, он проигнорировал весь контрразведывательный аспект этих взаимоотношений и сфокусировался на второстепенных криминальных аспектах некоторых лиц из окружения Трампа. Мы решили восполнить, значит, этот недостаток. И этому, собственно говоря, и посвящена эта книга", – заявлял Швец.

Мюллер с мая 2017 года расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы. Уголовные дела были возбуждены против десятков людей, включая бывшего главу избирательной кампании Трампа Пола Манафорта и советника президента Майкла Флинна. Трамп называл расследование Мюллера незаконным.

22 марта 2019 года стало известно о завершении расследования.

24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование, которое проводил Мюллер, не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также команда Мюллера, по словам Барра, не смогла доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

Трамп заявил, что доклад полностью оправдывает его.

Сокращенную версию доклада Мюллера минюст США опубликовал 18 апреля. В обнародованном докладе засекречены фрагменты, публикация которых, по данным ведомства, могла навредить национальным интересам США. 16 мая суд округа Колумбия предписал министерству юстиции обнародовать ранее засекреченные фрагменты из доклада Мюллера. 24 июля Мюллер предположил, что против Трампа можно будет выдвинуть обвинения, когда он покинет Белый дом.