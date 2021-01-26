ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Сокурсник Путина Швец: При Ельцине одним из главных стал вывоз денег из России и их отмывание. Через бизнес Трампа в том числе

Российское руководство в 1990-х, когда президентом страны был Борис Ельцин, отмыло $7 млрд через Bank of New York. В этом участвовала организация 45 президента США Дональда Трампа – Trump Organization. Об это заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец.

 
|
По словам Швеца, в Москве поняли, что отмывать через банки деньги опасно и стали использовать бизнес, в том числе организацию Трампа
По словам Швеца, в Москве поняли, что отмывать через банки деньги опасно и стали использовать бизнес, в том числе организацию Трампа
Фото: EPA

Чешские спецслужбы пытались выйти на 45 американского президента Дональда Трампа, когда он был бизнесменом, через отца его первой жены Иваны. Об это заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец.

По его словам, была попытка выхода чехов на Трампа через несколько лет после свадьбы, которая ничем не увенчалась.

"Потом рухнул Советский Союз, у него было пять или шесть банкротств, я уже не помню. И где-то накануне второго срока [президента РФ Бориса] Ельцина одним из главных приоритетов российского руководства стал вывоз денег из страны и их отмывание. Это закончилось громадным скандалом в 1998-1999 годах, когда отмыли $7 млрд через Bank of New York. Прежде , чем они туда попали", – сказал Швец.

По его словам, 20% этих денег были отмыты через Украину. В отмывании участвовали  украинские спецслужбы, банковская система.

"Некоторые из банков, через которые проходило отмывание, до сих пор находятся в верхнем эшелоне политической элиты Украины. В общем, интересное было событие. Потом поняли в Москве, что не стоит рискованно отмывать деньги через банки – давайте попробуем через бизнесы. "Так у нас же есть такой бизнес. Это организация Трампа – Trump Organization. И пошло-поехало", – отметил экс-разведчик.

Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ. Читайте полную версию интервью

Ельцин был первым президентом РФ, занимал эту должность с 1991-го по 1999 год.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Дмитрий Гордон, Украина, Борис Ельцин, банки, Москва, Дональд Трамп, спецслужбы, Юрий Швец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сладкая парочка", "Мечта многих женщин". В сети обсуждают фото Ребрик с "кумиром миллионов"
"Сладкая парочка", "Мечта многих женщин". В сети обсуждают фото Ребрик с "кумиром миллионов"
  "Капался, разное было. Я этого не скрываю". Павлик рассказал, почему бросил пить
  "Капался, разное было. Я этого не скрываю". Павлик рассказал, почему бросил пить
"После первой прививки внезапно сильно стала болеть голова". Писатель Каневский рассказал, как вакцинировался от коронавируса
"После первой прививки внезапно сильно стала болеть голова". Писатель Каневский рассказал, как вакцинировался от коронавируса
90-летний Краско стал отцом в шестой раз
90-летний Краско стал отцом в шестой раз
Фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде будут переснимать – СМИ
Фрагменты нового фильма о Джеймсе Бонде будут переснимать – СМИ
"Разрешит ли Тина Кароль?" В сети отреагировали на желание Валевской спеть дуэтом с Баланом
"Разрешит ли Тина Кароль?" В сети отреагировали на желание Валевской спеть дуэтом с Баланом
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Даже не сомневалась, что доказать невозможно". Жена Макаревича заявила, что в московском аэропорту ей порвали паспорт
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
"Дочь старше жены, получается?" Николаев во время отдыха в США встретился со старшей дочерью
  "Самые ленивые голубцы". Рецепт от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "Самые ленивые голубцы". Рецепт от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
"Какой был ребенок", "Немного постарела". Jerry Heil показала, как выглядела четыре года назад
"Какой был ребенок", "Немного постарела". Jerry Heil показала, как выглядела четыре года назад
По мотивам повести о Гарри Поттере планируют снять сериал – СМИ
По мотивам повести о Гарри Поттере планируют снять сериал – СМИ
"Лесби?", "Секс и киски", "Горячие булочки". Maruv ошарашила эротическими снимками с девушкой
"Лесби?", "Секс и киски", "Горячие булочки". Maruv ошарашила эротическими снимками с девушкой
Заболевшую COVID-19 Фрейндлих спустя месяц перевели из реанимации в лечебное отделение
Заболевшую COVID-19 Фрейндлих спустя месяц перевели из реанимации в лечебное отделение
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
"Есть паразиты и среди людей". Экс-жена Павлика ответила его новой жене, упрекнувшей ее в несамостоятельности
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
Херли в распахнутом полушубке показала обнаженную грудь
  "Мне нужна безумная любовь". Ризатдинова рассказала, как относится к сексу на одну ночь
  "Мне нужна безумная любовь". Ризатдинова рассказала, как относится к сексу на одну ночь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Узнал ее только по голосу", "Она не стареет", "Ни один мужчина перед ней не устоит". Тимошенко кардинально сменила имидж
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Человек должен учиться жить самостоятельно. Виктор не вечный". Репяхова сообщила, что Павлик помогает экс-жене выплачивать кредит за квартиру
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
"Желаю настроения, как на этой фотке". Кошевой обнародовал совместное фото с Зеленским
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова Собчак
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова – Собчак
Алина ГРЕЧАНАЯ
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
Alyosha показала фигуру в белом купальнике
  "Отдыхаем с проститутками у Яныка на вилле". Экс-футболист "Динамо" Алиев выпустил клип на матерный трек. Видео
"Отдыхаем с проститутками у Яныка на вилле". Экс-футболист "Динамо" Алиев выпустил клип на матерный трек. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS