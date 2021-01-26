Сокурсник Путина Швец: При Ельцине одним из главных стал вывоз денег из России и их отмывание. Через бизнес Трампа в том числе

По словам Швеца, в Москве поняли, что отмывать через банки деньги опасно и стали использовать бизнес, в том числе организацию Трампа Фото: EPA

Чешские спецслужбы пытались выйти на 45 американского президента Дональда Трампа, когда он был бизнесменом, через отца его первой жены Иваны. Об это заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-разведчик КГБ СССР Юрий Швец.

По его словам, была попытка выхода чехов на Трампа через несколько лет после свадьбы, которая ничем не увенчалась.

"Потом рухнул Советский Союз, у него было пять или шесть банкротств, я уже не помню. И где-то накануне второго срока [президента РФ Бориса] Ельцина одним из главных приоритетов российского руководства стал вывоз денег из страны и их отмывание. Это закончилось громадным скандалом в 1998-1999 годах, когда отмыли $7 млрд через Bank of New York. Прежде , чем они туда попали", – сказал Швец.

По его словам, 20% этих денег были отмыты через Украину. В отмывании участвовали украинские спецслужбы, банковская система.

"Некоторые из банков, через которые проходило отмывание, до сих пор находятся в верхнем эшелоне политической элиты Украины. В общем, интересное было событие. Потом поняли в Москве, что не стоит рискованно отмывать деньги через банки – давайте попробуем через бизнесы. "Так у нас же есть такой бизнес. Это организация Трампа – Trump Organization. И пошло-поехало", – отметил экс-разведчик.

Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ. Читайте полную версию интервью

Ельцин был первым президентом РФ, занимал эту должность с 1991-го по 1999 год.

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