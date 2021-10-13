Почти половина украинцев считают, что они выиграют от вступления Украины в ЕС – исследование

52,2% украинцев считают, что вступление Украины в Евросоюз пойдет стране на благо Фото: depositphotos.com

В то же время 22,9% респондентов думают, что проиграют от присоединения страны к ЕС.

27,8% опрошенных затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, 52,2% украинцев считают, что вступление Украины в Евросоюз пойдет стране на благо.

25,1% опрошенных думают, что Украина проиграет от присоединения к ЕС.

22,7% граждан не смогли определиться с позицией по этому поводу.