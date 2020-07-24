Подозрения судьям Окружного админсуда Киева абсурдны, а следствие ведется с нарушениями – бывший замгенпрокурора Баганец

Бывший замгенпрокурора Украины Алексей Баганец считает, что нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные следствием в деле о судьях Окружного админсуда Киева, могут привести к потере его судебной перспективы.

В деле против судей Окружного админсуда Киева (ОАСК) есть ряд процессуальных нарушений, поэтому стороне обвинения будет трудно отстаивать позицию в суде. Такое мнение высказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец, пишут "Українські новини".

Он считает, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины "пользуются несовершенством украинского законодательства" и открывают уголовные производства по фактам, которые не могут доказать в суде.

"С 2012 года существует ст. 214 Уголовного процессуального кодекса, которая противоречит как Конституции Украины, так и Европейской конвенции по правам человека. Согласно этой статье, следователь и прокурор обязаны зарегистрировать уголовное производство на основании заявления о преступлении. У работников НАБУ есть аудиозаписи телефонных разговоров, а также разговоров, которые якобы происходили в кабинете главы ОАСК. И они по любой части этих разговоров, где считают, что, возможно, совершено преступление, могут возбуждать уголовные дела. Год назад на основании этих аудиозаписей они зарегистрировали уголовное производство. Прошел год, и каких-либо результатов расследования они обществу не предъявили. Я так понимаю, они поняли, что у тех записей нет судебной перспективы, поэтому они зарегистрировали новое уголовное производство, но уже по другим статьям Уголовного кодекса. А поскольку общество у нас на такое "ведется", опубликовали частично еще какие-то записи", – сказал Баганец.

Бывший замгенпрокурора считает, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура не имели права этого делать.

"Это грубое нарушение уголовно-процессуального законодательства. Детективы НАБУ и прокуроры САП не имеют права разглашать данные досудебного расследования, даже с разрешения следователя, если эти данные порочат честь и достоинство человека, который не признан судом виновным… Я не защищаю этих судей, но я уважаю принцип презумпции невиновности. Пока вина человека не доказана в законном порядке, не подтверждена обвинительным приговором суда, людей нельзя считать преступниками, тем более – давать понять всему обществу, что это преступники и что они совершили преступление", – добавил он.

По мнению Баганца, речь идет о кампании, направленной против ОАСК.

"Сразу после публикации этих записей появилось коллективное обращение шести – семи финансируемых из-за границы так называемых общественных организаций к президенту Украины с призывом ликвидировать ОАСК. Так я хотел бы задать им вопрос: даже если главу суда или пять судей вы подозреваете в совершении преступления, то для чего и на каком основании ликвидировать весь суд? Там же значительно больше людей работает, чем четыре или пять. Это все говорит о том, что речь идет о кампании, направленной против этого суда. Суда, который кому-то мешает реализовывать некие планы в Украине", – заявил юрист.

Также он считает, что активисты торопят Офис генпрокурора с подписанием представления на отстранение судей ОАСК. Баганец отметил, что такое представление должен подписывать руководитель САП Назар Холодницкий.

"Он в отпуске, ну так это же не трагедия – Холодницкий же не ушел в отпуск на год. Если вы год уже расследовали дело и нет никакой судебной перспективы, то почему вы сегодня спешите и настаиваете на том, чтобы это представление немедленно подписал генпрокурор или его зам? Есть конкретный руководитель антикоррупционной прокуратуры, он выйдет с отпуска и подпишет. Это не помешает расследованию конкретного уголовного производства и сбору доказательств. Сделают представление сегодня или через неделю или две – это не влияет на расследование производства", – заявил Баганец.

Он считает, что нарушения уголовно-процессуального законодательства, допущенные следствием, могут привести к потере судебной перспективы этого дела.

"Если дело дойдет когда-то до суда, то факты нарушений будут использованы стороной защиты с целью освобождения конкретных лиц от уголовной ответственности. Если на это не обратит внимания наш специализированный особенный суд [Высший антикоррупционный суд], то есть Верховный Суд Украины, есть Европейский суд по правам человека. Однозначно, что на доказательства, которые добыты с нарушением УПК, суд не имеет права ссылаться при принятии решения по делу. Поэтому, естественно, все нарушения будут использованы против следствия… Это же касается и так называемых записей. Если эти данные были получены с нарушением порядка, установленного УПК, а я уверен на 100%, что так оно и было, то вообще не о чем говорить. Нельзя в суде использовать доказательства, полученные преступным путем", – сказал юрист.

Баганец также считает "абсурдными" подозрения судей ОАСК в захвате государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия, поскольку данные органы выполняют техническую функцию обеспечения работы судебной системы и не являются органами власти.

"То, что там нет никакого захвата государственной власти, – это, я думаю, студенту первого-второго курса юридического факультета известно. Это абсолютно придуманное, маразматическое обвинение", – добавил он.

17 июля 2020 года НАБУ вручило подозрения главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

18 июля Вовк заявил, что ему не сообщали о подозрении.

Подозрения основаны на анализе записей, которые, по данным следствия, были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это "цирк", а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы. 11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.

19 июля 2020 года НАБУ опубликовало фильм "Злоупотребления в ОАСК: новые эпизоды". В нем, как заявляли в бюро, приводятся телефонные разговоры Вовка с различными собеседниками. В частности, обсуждается тема получения контроля над различными структурами системы судоустройства – Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия.

В ОАСК заявляли, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что они в отпусках.

23 июля Вывший совет правосудия заявил, что в информации, распространенной НАБУ, "акцентировано внимание на совершении судьями преступления как установленном факте, что не соответствует презумпции невиновности". В ВСП призвали бюро "воздерживаться от заявлений и публичных высказываний, участия в информационной кампании, которые влияют на независимость судебной власти и подрывают авторитет правосудия в целом".