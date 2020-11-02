Полиция открыла почти тысячу уголовных производств с начала предвыборной кампании в Украине

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении 95 лицам по нарушению избирательного процесса. Всего полицейские составили 2323 протокола об административных правонарушениях.

Полиция получала сообщения о нарушениях на местных выборах после 25 октября Фото: EPA

Полицейские открыли 997 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса с 5 сентября, официальной даты начала избирательной кампании на местных выборах в Украине. Об этом рассказали в Национальной полиции Украины в Facebook 2 ноября.

По состоянию на сегодня, 2 ноября, по 78 уголовным производствам 95 лицам сообщили о подозрении. За период избирательной компании территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 15 615 заявлений и сообщений по нарушению избирательного процесса.

Составлено 2323 протокола об административных правонарушениях. В полиции добавили, что о нарушениях сообщали и после голосования (25 октября).

"С 00.00 26 октября поступило 1641 заявление и сообщение, связанные с избирательным процессом. По 167 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Также полицейские составили 195 протоколов о совершении административных правонарушений", – уточнили в полиции.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.