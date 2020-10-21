Политический эксперт считает, что во второй тур выборов мэра Киева выйдут Попов и Кличко

Политический эксперт Андрей Бодров считает, что экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов благодаря поддержке со стороны ОПЗЖ может выйти во второй тур выборов мэра столицы вместе с действующим городским головой Виталием Кличко.

Выборы мэра Киева пройдут 25 октября. Если ни один кандидат не наберет больше 50% голосов, состоится второй тур Фото: EPA

Во второй тур на выборах киевского городского головы с действующим мэром столицы Виталием Кличко может выйти кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", экс-глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов. Такой прогноз в Facebook озвучил политический эксперт Андрей Бодров.

По его мнению, около 70% избирателей в Киеве "ждут хозяйственника".

"Кличко лейбл хозяйственника не сумел закрепить на своих поясах. Да и антирейтинг вниз тянет. Есть еще Попов. Льготы для медиков и учителей, карта киевлянина, несколько новых станций метро – с таким багажом он может подтянуть и ориентированный на рост социальной защищенности старшевозрастной электорат, и симпатиков [экс-мэра Киева Александра] Омельченко. Сплюсовав этот запас с его текущими 8%, вполне может потягаться за выход во второй тур", – считает он.

Также Бодров заявил, что голосов Попову может добавить поддержка со стороны "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Все это делает наиболее вероятным сценарий, где во втором туре встречаются Попов и Кличко", – считает эксперт.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября. В городах, где проживает более 75 тыс. избирателей, выборы мэра проводятся в два тура.