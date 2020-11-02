Политолог Карасев назвал "Наш край" единственной непарламентской партией, проходящей в следующую Раду

Хорошие шансы на успех на будущих парламентских выборах имеют пять парламентских партий: "Слуга народа", "Европейская солидарность", ОПЗЖ, "Батьківщина" и "За майбутнє", а также "Наш край" – единственный представитель непарламентских политсил в этой группе, заявил политолог Вадим Карасев.

Вадим Карасев: Власть не смогла масштабировать монобольшинство на всю страну Фото: 34.ua

В следующую Раду могут пройти пять парламентских партий и "Наш край". Об этом, подводя итоги местных выборов, на своей странице в Faсebook написал политический эксперт Вадим Карасев. По его словам, хотя результаты выборов еще не объявлены, но тенденции "уже обозначены и понятны".

"Если говорить о перспективе парламентских выборов, то на данный момент на них хорошие шансы на успех имеют пять парламентских партий: "Слуга народа", ЕС, ОПЗЖ, "Батьківщина" и "За майбутнє", а также "Наш край" – единственный представитель непарламентских политсил в этой группе. Шансы других партий для прохода в Раду пока не просматриваются", – подчеркнул Карасев.

По мнению эксперта, "Наш край" фактически повторил успех 2015 года.

"Новые политобъединения и квази новые лица, такие как "Пропозиція", успеха не имели. Новые партии уступили лидерам, в частности "Нашему краю". Также неплохо показали себя проекты под местных лидеров (Черниговская, Кировоградская, Харьковская и другие области), но их влияние ограничивается только своим регионом", – написал Карасев.

Партия власти "Слуга народа", отметил политолог, в общем зачете победила, но проиграла самой себе образца 2019 года.

"Как следствие, власть не смогла масштабировать монобольшинство на всю страну", – подчеркнул он.

"Голос" Карасев назвал "главным разочарованием местных выборов".

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Верховная Рада нынешнего, восьмого, созыва была избрана в 2019 году. Очередные парламентские выборы должны пройти в 2024-м.