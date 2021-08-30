Политолог Миселюк заявил, что Зеленский по требованию Госдепа вычеркнул Кубракова из списка делегации в США

"Оказывается, Зеленский вычеркнул министра инфраструктуры Кубракова из состава делегации для поездки в США как раз по просьбе американской стороны! Госдеп пояснил, что не рекомендует Банковой включать Кубракова в состав официальной группы вследствие его коррупционной неблагонадежности. Другими словами, Белый дом, который в последнее время переживает афганский кризис, попросил Зеленского не светить в Вашингтоне опальных чиновников и не давать американской прессе лишнего повода для скандала. Говорят, Зеленский воспринял критику Госдепа крайне болезненно и после неприятного разговора с самим Кубраковым поручил Андрею Ермаку разобраться в сложившейся проблеме", – написал он.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться в Вашингтоне два дня – 31 августа и 1 сентября, потом поедет в Калифорнию.

В Белом доме пройдет встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Основные составляющие мероприятия уже распланированы и согласованы сторонами.

В Вашингтоне также пройдут встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств и две презентации с участием Зеленского и его супруги. Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.