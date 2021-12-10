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Политолог Спиридонов: Верховный Суд поставил под сомнение санкции СНБО против граждан Украины

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Николай Спиридонов: У Верховного Суда есть все основания отменить санкции против украинских граждан, наштампованные СНБО
Николай Спиридонов: У Верховного Суда есть все основания отменить санкции против украинских граждан, наштампованные СНБО
Фото: Nik Spiridonov / Facebook

Санкции к украинским гражданам можно применять только в случае, если они принимают участие в террористической деятельности и только если уже есть вступивший в законную силу приговор суда, написал в своем Facebook эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов со ссылкой на научный вывод члена научно-консультативного совета при Верховном Суде Олега Ильницкого.

"Верховный Суд поставил под сомнение санкции СНБО против граждан Украины. Эпопея [президента Украины Владимира] Зеленского с внесудебными расправами может оказаться ударом в штангу. Верховный Суд поставил под сомнение санкции, которые так активно, по указу Зеленского, "пачками" раздает СНБО. После получения десятков исков от граждан Украины, которые попали в санкционные списки, – Верховный Суд разослал известным ученым-правоведам письма с просьбой сформировать правовую позицию по этим делам. В итоге чуда для Зеленского не случилось, как и ожидалось, санкции, введенные против украинских граждан в последнее время, абсолютно незаконны", – написал политолог.

Он добавил, что в ответ на обращение член научно-консультативного совета при Верховном Суде Олег Ильницкий отметил: санкции к украинским гражданам можно применять только в случае, если они принимают участие в террористической деятельности.

"И только если уже есть вступивший в законную силу приговор суда по террористической деятельности. В других случаях санкции против граждан Украины – незаконны. Как известно, ни одного решения суда, на котором основывался бы СНБО, нет. Таким образом у Верховного Суда есть все основания отменить санкции против украинских граждан, наштампованные СНБО", – подытожил Спиридонов.

https://www.facebook.com/nik.spiridonov.7/posts/4420158174770421

Контекст:

Заседания СНБО, как правило, проходят по пятницам.

С февраля 2021 года СНБО принял несколько решений о введении санкций. В частности, под действие ограничительных мер попали нардепы от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак, пророссийсий блогер Анатолий Шарий, его жена Ольга, главред издания "Страна" Игорь Гужва, а также сотни "воров в законе". Кроме того, санкции были введены против каналов Козака "112 Украина", NewsOne и ZIK, против издания "Страна" и ряда других юридических лиц.

Последними под санкции СНБО попали россияне и украинцы, причастные к деятельности спецслужб РФ, Зеленский ввел это решение в действие 18 ноября.

Теги: санкции, СНБО, Верховный Суд, Николай Спиридонов
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