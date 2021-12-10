Политолог Спиридонов: Верховный Суд поставил под сомнение санкции СНБО против граждан Украины

"Верховный Суд поставил под сомнение санкции СНБО против граждан Украины. Эпопея [президента Украины Владимира] Зеленского с внесудебными расправами может оказаться ударом в штангу. Верховный Суд поставил под сомнение санкции, которые так активно, по указу Зеленского, "пачками" раздает СНБО. После получения десятков исков от граждан Украины, которые попали в санкционные списки, – Верховный Суд разослал известным ученым-правоведам письма с просьбой сформировать правовую позицию по этим делам. В итоге чуда для Зеленского не случилось, как и ожидалось, санкции, введенные против украинских граждан в последнее время, абсолютно незаконны", – написал политолог.

Он добавил, что в ответ на обращение член научно-консультативного совета при Верховном Суде Олег Ильницкий отметил: санкции к украинским гражданам можно применять только в случае, если они принимают участие в террористической деятельности.

"И только если уже есть вступивший в законную силу приговор суда по террористической деятельности. В других случаях санкции против граждан Украины – незаконны. Как известно, ни одного решения суда, на котором основывался бы СНБО, нет. Таким образом у Верховного Суда есть все основания отменить санкции против украинских граждан, наштампованные СНБО", – подытожил Спиридонов.