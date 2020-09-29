Попов: Киевская власть остановила реконструкцию Бортнической станции аэрации

Откладывать и дальше реализацию проекта по реконструкции Бортнической станции аэрации опасно, заявил кандидат на пост мэра Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

В зоне экологического бедствия может оказаться не только часть Киева и области, но и вся акватория Днепра, утверждает Попов Фото: zagittya.com.ua

После выборов одной из первых задач власти в столице будет аудит опасных объектов, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, пишет сайт политической силы.

"Киевская власть не в состоянии реализовать важные для киевлян масштабные проекты. Пример тому – Бортническая станция аэрации. Еще в 2013 году, по разработанному к тому времени проекту ее реконструкции, были частично начаты работы. Мы также провели переговоры и определили возможность сотрудничества с японскими компаниями – они готовы были предоставить нам льготный кредит в рамках проекта, – отметил политик. Прошло семь лет, а воз и ныне там. Киевская власть опять с гордостью заявляет, что ведет те же переговоры с теми же японцами, пока город под угрозой техногенной катастрофы".

Он заявил, что больше откладывать реализацию проекта нельзя.

"Если немедленно не реконструировать Бортническую станцию аэрации, иловые поля и канализационные дюкеры, уложенные по дну Днепра, то в зоне экологического бедствия может оказаться не только часть Киева и области, но и вся акватория Днепра. Наш проект исключал иловые поля в принципе", – заявил Попов.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

22 сентября "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что выдвинула Попова в мэры столицы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.