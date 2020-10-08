Попов заявил, что Киеву нужна система информирования о чрезвычайных ситуациях

Если киевлянин перед выходом из дома узнает о том, какова ситуация в нужном ему районе, это поможет ему принять решение о том, необходима ли на самом деле поездка, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

В Киеве необходимо создать единую открытую городскую систему информирования о чрезвычайных ситуациях, чтобы горожане получали данные об уровне загрязнения воздуха, штормовых предупреждениях, чрезвычайном уровне осадков, пожарах, коммунальных авариях и других событиях, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

"Киевляне ежедневно попадают в сложные ситуации из-за того, что власть не информирует жителей города о чрезвычайных ситуациях. В свою очередь, сама власть часто с опозданием реагирует на возникающие проблемы, так как сбор информации не налажен должным образом. Поэтому нужна единая открытая система информирования о ЧС, которая устранит возникающие проблемы", – цитирует политика сайт ОПЗЖ.

Он отметил, что жители города также должны иметь возможность сообщать о чрезвычайных ситуациях и получать всю собранную системой информацию по всем районам Киева.

"Если киевлянин перед выходом из дома узнает о том, какова ситуация в нужном ему районе, это поможет ему принять решение о том, нужна ли на самом деле поездка или нет", – заявил Попов.

О своих планах баллотироваться в мэры Киева и желании вернуться в политику Попов заявлял в интервью изданию Delo.ua в июле этого года. С 2010-го по 2014 год он был главой Киевской городской госадминистрации.

22 сентября "Оппозиционная платформа – За жизнь" сообщила, что выдвинула Попова в мэры столицы.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.