Попов заявил, что Киеву нужна программа реконструкции "хрущевок"

80% киевских многоэтажек нуждается в ремонте, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов.

Александр Попов (в центре): Жалобы киевлян по этому поводу справедливы Фото: zagittya.com.uа

Киеву нужна программа реконструкции ветхого жилья застройки 1950–1960-х годов, заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Попов, пишет сайт ОПЗЖ.

По его данным, в таких домах живет более 400 тыс. жителей столицы.

"80% киевских многоэтажек нуждается в ремонте. Они требуют особого внимания от власти. Мы должны в Киевском городском совете принять муниципальную программу, которая позволит системно и планомерно, быстрыми темпами реконструировать такой устаревший жилой фонд, – заявил Попов. – Жалобы киевлян по этому поводу справедливы, и все они обусловлены нежеланием нынешней городской власти решать проблемы, а не перекладывать их обратно на плечи людей. Наша команда идет во власть, потому что умеет их решать. Ремонт протекающих крыш будет в списке задач по ЖКХ первым, потому что уже осень, и дожди уже заливают квартиры жильцов верхних этажей".

Он добавил, что кроме протекающих крыш, проблемы таких домов – грибок на стенах, устаревшие коммуникации, подвалы в аварийном состоянии и отсутствие асфальта во дворах, которые плохо убираются.

"Замена коммуникаций и ремонт подъездов во всем жилом фонде советской постройки обязательно должны быть проведены в ближайшие полтора года. Киевляне заслуживают того, чтобы жить в качественных домах", – сказал Попов.

Политик сообщил, что собирается восстановить реестр домов, нуждающихся в капитальном ремонте, и разработать план работ с таким жилым фондом на ближайший год.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.